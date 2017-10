Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Barcelona in Las Palmas sta tekmo odigrala pred praznimi tribunami. Foto: EPA Pau in Marc Gasol sta se oglasila na Twitterju. Foto: EPA Pep Guardiola je med najglasnejšimi zagovorniki katalonske samostojnosti. Foto: Reuters Sorodne novice Barcelona pred praznim Camp Nouom nadigrala Las Palmas Dodaj v

Katalonske športne ikone ogorčene nad nasiljem

Pique: Najhujša izkušnja v karieri

2. oktober 2017 ob 10:04

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Nasilno posredovanje policije na katalonskem referendumu je močno prizadelo tudi športnike. Med drugimi so se hitro odzvale tudi katalonski športni zvezdniki, kot so Gerard Pique, Pep Guardiola ter brata Pau in Marc Gasol.

Nogometaši Barcelone so morali ligaško tekmo z Las Palmasom, ki je bila zaradi zaostrenih varnostnih razmer v mestu zelo vprašljiva, odigrati pred praznimi tribunami. Blaugrana je zmagala s 3:0, a zmaga tokrat ni bila v ospredju.

Eden odizmed domačih zvezdnikov Pique, znan po svoji privrženosti Kataloniji (že dopoldne je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, kako se je udeležil referenduma), je po tekmi v solzah dejal, da je bil ta dvoboj "najhujša izkušnja v karieri." "Težko je bilo igrati tekmo v takšnih razmerah. Pred tekmo je naše klubsko vodstvo skušalo doseči preložitev, a ni bilo mogoče. Prišli so do nas in odločili smo se, da bomo igrali," je dejal Pique. Katalonski klub je skušal doseči preložitev tekme, česar pa španska nogometna zveza ni dovolila.

Pique: Nisem mogel verjeti

Nogometni zvezdnik je prepričan, da stvari nikoli več ne bodo takšne kot pred nedeljo. "Nisem mogel verjeti. Domneval sem, da bodo skušali referendum preprečiti, a da bo to narejeno na miren način. Ni bilo tako, so pa vsaj po vsem svetu videli, kaj se je dogajalo. Ta odločitev je bila najslabša v zadnjih 40 ali 50 letih in vse skupaj se bo še poslabšalo," je o odzivih španskih oblasti in policije dejal Pique.

Vse skupaj bi lahko pomenilo tudi konec njegove reprezentančne kariere. Kot Katalonec, ki nikoli ni skrival svojih korenin in jih je vedno poudarjal tudi v španski reprezentanci, si je med navijači iz drugih delov Španije pridobil tudi precej zamer. Napovedal je, da bo dres zadnjič oblekel na svetovnem prvenstvu 2018, zdaj bo morda odločitev spremenil.

"Mislim, da bi še lahko igral, ker se tudi mnogi v Španiji zavedajo, da to, kar se je danes dogajalo pri nas, ni v redu, in verjamejo v demokracijo. Če pa ne bo tako, ne bom več igral. Če v zvezi menijo, da sem jaz težava, se lahko takoj poslovim," je pogovor z novinarji po tekmi z Las Palmasom končal Pique, ki je sicer s Španijo osvojil naslova svetovnega in evropskega prvaka v letih 2010 in 2012.

Gasol: Je bilo nasilje res potrebno?

Pred enako dilemo bi se lahko znašla tudi košarkarja Pau in Marc Gasol. Brata, ki se prek luže pripravljata na novo sezono v Ligi NBA, sta prek Twitterja ostro obsodila nasilje. "Je bilo tega res treba? Je bilo potrebno nasilje? #stopnasilju #dadialogu," je na twitterju zapisal Pau Gasol. "Zdrav razum in človečnost morata biti nad vsem. Ne smejo izvajati nasilja nad ljudmi, ki mirno izražajo svojo voljo," pa je v katalonščini zapisal Marc Gasol.

Guardiola: Nekateri prizori so bili grozni

Oglasil se je tudi nekdanji trener nogometašev Barcelone, zdaj pa Manchester Cityja Pep Guardiola, ki je tudi glasoval na referendumu. "Nočemo jim dajati vtisa, da ne maramo Španije. Španija je neverjetna dežela, toda ljudje tam morajo razumeti, da del populacije hoče odločati o svoji prihodnosti. Španija skuša prikriti realnost, toda mediji jo bodo prikazali. Bral sem, da so bili poškodovani policisti. Poškodovani s čim? Glasovnicami? Bilo je prav nasprotno, saj so napadli ljudi z gumijastimi naboji, ki so v Kataloniji prepovedani. Neki ženski so zlomili prst. Nekateri prizori so res grozni," je povedal Guardiola.

R. K.