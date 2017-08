Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Mitja Viler in Damjan Bohar sta se izkazala v dresu Maribora, pred uvodno tekmo v Ligi prvakov je pred njima še reprezentančni izziv. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katanec čaka le še na prihod Delamee Mlinarja in Kampla

Jokić: Tekma v Trnavi prihaja ob pravem času

28. avgust 2017 ob 19:23

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Na Brdu pri Kranju so se zbrali slovenski nogometaši, ki bodo opravili priprave na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Slovaški in Litvi. Manjkala sta Antonio Delamea Mlinar in Kevin Kampl, ki se bosta pridružila pozneje.

Slovenija, ki je na 51. mestu na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ima na slovaško vrsto, trenutno 22. na lestvici Fife, lepe spomine. V kvalifikacijskih dvobojih je vedno zmagala (8. oktobra lani 1:0, pred tem pa v kvalifikacijah za SP 2010 2:0 v gosteh in 2:1 doma), na prijateljskih pa se je obakrat razšla z neodločenim izidom (0:0 leta 2004 in 1:1 leta 1998).

Tekma s Slovaki bo v petek v Trnavi ob 20.45, Litovci pa bodo v Stožicah gostovali 4. septembra. V skupini F po šestih tekmah vodi Anglija s 14 točkami, Slovaška jih je zbrala 12, Slovenija 11, Škotska osem, Litva pet, Malta pa je še brez točke.

Današnji predvideni trening je bil odpovedan zaradi močnega naliva, izkušeni levi bočni branilec Bojan Jokić pa je razkril cilje pred ključnima tekmama. "Vsi smo že osredotočeni na reprezentanco, treninge in tekmi, ki prihajata. Naše želje so, da ne izgubimo na Slovaškem in da doma premagamo Litvo. Vemo, da potrebujemo točke, da bi bili na koncu vsaj drugi."

Nato pa se je uzrl na Slovaško in na to, kako v Trnavi v petek doseči ugoden razplet. "Moramo biti potrpežljivi. Vemo, da ima Slovaška kakovostno reprezentanco. Doma smo že dokazali, da lahko. To moramo prenesti v Trnavo in poskusiti iztržiti ugoden izid. Statistika je na naši strani, ampak vsaka tekma je poglavje zase. Mislim pa, da ta prihaja ob pravem času. Vemo, da so take tekme najpomembnejše, prelomne, zato moramo iti tja s ciljem ne izgubiti," pravi nogometaš ruske Ufe.

Lani jeseni so Slovenci na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah premagali Slovake. "Takrat smo bili močni kot ekipa. Vsi smo dali prepotrebnih sto odstotkov in to bo treba tudi tam narediti. Moramo igrati pametno, saj imajo Slovaki dobro ekipo. Vemo, da bodo imeli pobudo oni, ker igrajo doma, toda mislim, da bo to za nas prava tekma," je prepričan Jokić.

Skupina F, petek ob 20.45:

SLOVAŠKA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



MALTA - ANGLIJA



LITVA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 6 4 2 0 10:2 14 SLOVAŠKA 6 4 0 2 12:4 12 SLOVENIJA 6 3 2 1 6:3 11 ŠKOTSKA 6 2 2 2 9:10 8 LITVA 6 1 2 3 6:11 5 MALTA 6 0 0 6 2:15 0

A. G.