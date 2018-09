Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Iračani so dvakrat zapravili vodstvo. Foto: EPA Srečko Katanec je v Irak pripeljal nekdanje sodelavce iz slovenske izbrane vrste. Foto: EPA Dodaj v

Katanec na debiju na klopi Iraka remiziral

Januarja prvi test na Azijskem pokalu

10. september 2018 ob 21:00

Bagdad - MMC RTV SLO

Srečko Katanec je na klopi Iraka debitiral na prijateljski tekmi v Kuvajtu. Srečanje se je končalo z remijem (2:2), potem ko je Irak dvakrat vodil.

55-letni Katanec je oktobra lani zadnjič sedel na klopi Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji. Številni so ga kritizirali, čeprav je v Stožicah na kolena spravil Slovake (1:0) in remiziral s polfinalistko mundiala Anglijo (0:0). Takšni uspehi so po katastrofalnem uvodu v Ligi narodov trenutno oddaljeni svetlobna leta.

Že v 6. minuti je Irak povedel z golom Mohanada Alija. Na začetku drugega polčasa so izbranci hrvaškega strokovnjaka Romea Jozaka izenačili, Alaa Mhawi je zatresel lastno mrežo. Kmalu zatem so imeli priložnost za vodstvo, a je vratar Iraka Jalal Hassan sijajno posredoval pri strelu z bele točke.

V 65. minuti je Ali Adnan s prostega strela podal pred vrata, kjer je Ali Faez z glavo poskrbel za novo vodstvo Iraka. Končni izid je postavil Fahad Al Hajeri v 78. minuti.

Katanec je pred tednom dni podpisal triletno pogodbo. V Irak je odpeljal tudi Aleša Čeha, Nihada Pejkovića in sina Iana Oskarja. Januarja bo na sporedu prvi preizkus, ko bo Irak igral na Azijskem pokalu v Združenih arabskih emiratih.

A. G.