Med pomočniki selektorja Katanca bojda tudi sin Ian Oskar

Katanec na klopi Iraka nima čarobne palice, potrebuje čas

4. september 2018 ob 12:18

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec se je predstavil kot novi trener reprezentance Iraka.

Zbranim novinarjem v Bagdadu je dejal, "da potrebuje čas, da bo viden napredek" in da je cilj uvrstitev ekipe na SP 2022.

Po poročanju AFP-ja, je Katanec podpisal triletno pogodbo, ki njemu in štirim pomočnikom - med njimi naj bi bil po navedbah sedme sile portala Ahdaaf kot kondicijski trener tudi sin Ian Oskar - zagotavlja 1,2 milijona dolarjev na leto.

Svetovno prvenstvo glavni cilj

55-letni Katanec, ki že ima izkušnje z delom na Bližnjem vzhodu, saj je med letoma 2009 in 2011 vodil izbrano vrsto Združenih arabskih emiratov, je na novinarski konferenci dejal: "Nimam čarobne palice. Potrebujem čas, da bo viden napredek. Azijski pokal bo odlična priprava za kvalifikacije na svetovno prvenstvo, ki je moj glavni cilj."

V Iraku želeli Ericssona

Katanec bo imel prvi test z Irakom (89. na lestvici Fifa), ki je le enkrat igral na svetovnem prvenstvu - 1986 v Mehiki (2007 je bil azijski prvak), že 10. septembra na prijateljski tekmi s Kuvajtom. Francoska tiskovna agencija (AFP) je še zapisala, da je bil Katanec rezervna opcija, saj si je Nogometna zveza Iraka za krmilom izbrane vrste v prvi vrsti želela Šveda Svena Gorana Erikssona.

S Slovenijo žel lepe uspehe

Katanec je kot trener deloval v slovenski reprezentanci do 21 let in dvakrat v članski, s katero se je tudi prebil na EP 2000 in SP 2002, bil pa je tudi selektor Makedonije ter trener Gorice in Olympiacosa. Kot nogometaš pa je igral za Olimpijo, Dinamo Zagreb, Partizan, Stuttgart in Sampdorio ter jugoslovansko in slovensko reprezentanco.

M. L.