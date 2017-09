Katanec ponosen na 14 točk in ne vidi nobenega problema

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec je bil po tekmi nasmejan. Žvižgov pred začetkom srečanja v Stožicah ni želel komentirati. Foto: Sandi Fišer VIDEO Slovenija s 4:0 odpihnila... VIDEO Birsa mojstrsko zadel za 4:0 VIDEO Verbič povišal na 3:0 VIDEO Na 2:0 z nove 11-metrovke... VIDEO Iličič z 11-m poskrbel za... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

5. september 2017 ob 08:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Srečko Katanec je bil zelo zadovoljen po gladki zmagi nad Litvo. Slovenija nujno potrebuje šest točk v preostalih dveh tekmah, če želi osvojiti drugo mesto. Morda tudi to ne bo dovolj.

Selektor ni želel komentirati statusa Kevina Kampla za odločilni tekmi oktobra v Londonu in proti Škotski v Ljubljani, čeprav je obljubil, da bo po tekmi z Litvo (4:0) pojasnil ozadje.

"Občutki so pozitivni, čestitke fantom, odigrali so resno in disciplinirano vso tekmo. Gremo naprej, čez en mesec nas čakata naslednji tekmi. Igralci, ki sem jih tokrat dal v prvo postavo, so odigrali zelo dobro. Treba je sprejemati odločitve, analizirati nasprotno ekipo in se pogovoriti z igralci, ki so bili tokrat na klopi," je pojasnil 54-letni Katanec.

Pred ponedeljkovo tekmo v Stožicah je bilo prelitega veliko črnila, kritike po slabi predstavi v Trnavi so kar deževale: "Že pred tekmo smo vedeli, da se je poraz na Slovaškem ocenilo za tragedijo. Zdaj se vidi, kdo zaupa fantom. Velikokrat sem slišal očitke, da ne verjamem v njih. Pred to tekmo je bilo na voljo še devet točk. Še vedno smo v boju za svetovno prvenstvo."

Negativnega vzdušja na stadionu ne želi

Številni sedeži v Stožicah so samevali, zbralo se je 6.230 gledalcev. Na derbiju med Olimpijo in Mariborom osem dni prej je bil stadion razprodan. "Lepo, da je bilo pol stadiona polnega, vzdušje je bilo super. Odigrali smo super. Tisti, ki tokrat niso prišli na tekmo in so imeli že kupljene vstopnice, naj doma ostanejo tudi proti Škotski. Negativnega vzdušja na stadionu ne rabimo," je odločno razlagal Katanec.

Še se borimo za 2. mesto, zato nobene panike

V predzadnjem krogu čaka Slovence 5. oktobra gostovanje na slovitem Wembleyju. Angleži še nimajo potrjene vozovnice za Rusijo, potrebujejo le še točko in prav gotovo bodo odigrali zelo zavzeto, brez preračunavanja. "Želim si, da bodo tisti nogometaši, ki tokrat niso bili zraven, zdravi in bodo lahko šprintali. Igramo proti Angliji, ki je veselila. V nogometu lahko tudi slabši zmaga," je selektor strnil misli pred velikim testom v Londonu.

"Vsako tekmo hočemo zmagati in tudi zadnji dve bomo skušali dobiti. Ponosen sem na 14 točk v teh kvalifikacijah. Lahko bi jih imeli več, lahko pa tudi manj. Glede na okoliščine sem lahko zelo zadovoljen. Ostali sta še dve tekmi, počakajmo še en mesec. Cilj pred kvalifikacijami je bil, da ostanemo v igri za drugo mesto do zadnjega trenutka. Še se borimo za drugo mesto. Ne vidim nobenega problema. Nobene panike ni," je poudaril Katanec.

Položaj v boju za drugo mesto v skupini F se je zelo zapletel. Izjemno pomembna tekma bo 5. oktobra na Hampden Parku, ko bodo Škoti gostili Slovake. Izbranci Gordona Strachana so letos v silovitem naletu. Vse skupaj se je začelo 26. marca z zmago nad Slovenijo z 1:0. S šestimi točkami bi si zagotovili drugo mesto, a enako velja tudi za Slovake, ki bodo v zadnjem krogu gostili Malto in tri točke ne bi smele biti vprašljive.

"Moram priznati, da je lep občutek, saj sami odločamo o naši usodi. Imamo možnost za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. Nisem vedel, da so Slovaki celo povedli na Wembleyju. Pomembno je, da ne bo kakšnih poškodb. Kompletni moramo pričakati tekmi s Slovaki in Slovenci," je pojasnil Strachan, ki je bil navdušen nad 48 streli na zadnjih dveh tekmah proti Litvi in Malti.

Slovaki so na Wembleyju celo povedli, na koncu pa ostali praznih rok po zadetku Marcusa Rashforda z roba kazenskega prostora po uri igre. Še vedno so v zelo dobrem položaju, saj bi jim v Glasgowu zadostovala že točka, če Slovenci ne bi zmagali na Wembleyju. Če Slovaki osvojijo vseh preostalih šest točk, Slovenci nimajo možnosti za drugo mesto.

Zelo se pozna velik spodrsljaj v Vilni

Litva je bila tekmec po meri in zdaj se vidi, kako ključni sta izgubljeni točki iz uvodne tekme pred letom dni v Vilni (2:2). S 16 točkami bi bil položaj precej boljši in zmaga nad Škotsko 8. oktobra v Stožicah bi lahko zadostovala za drugo mesto.

Skupina F, 9. krog, četrtek, 5. oktobra:

ANGLIJA - SLOVENIJA

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

10. krog, nedelja, 8. oktobra:

LITVA - ANGLIJA

SLOVAŠKA - MALTA

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

A. G.