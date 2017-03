Katanec: Slovenija ima od oktobra malo morje težav

Krhin: Bile so solze na igrišču in v slačilnici

27. marec 2017 ob 09:21

Glasgow - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Popolna osredotočenost kapetana Browna in postrojeni soigralci za njim, na drugi strani pa že malce zmedeni otrok, ki le dočaka Struno in ga prime za roko, ko ta v zadnjem trenutku priteče pred Birso.

Dva utrinka tik pred odhodom nogometašev Škotske in Slovenije iz notranjosti stadiona Hampden Park na zelenico, ki lepo ponazarjata, kako različno sta se sinoči predstavili obe reprezentanci na pomembnem dvoboju v kvalifikacijah za SP 2018, ki se je končal z zmago gostiteljev z 1:0. Kot da bi Slovenci izgubili tekmo že pred prvim sodnikovim žvižgom ...

"Zelo težko bi bilo zamenjati ekipo vsako tekmo"

Po tekmi je selektor Srečko Katanec kot glavni razlog za mlahavost in neuspešen odgovor njegovih fantov na agresivnost Škotov navedel preslabo telesno pripravljenost.

"Fizično preprosto nismo bili na ravni. To je to, zelo enostavno. Slovenija ima od oktobra malo morje težav. Največja je, da fantje ne igrajo. Seveda se pozna, če nekdo v klubu šest mesecev ne igra, verjetno mu nekaj manjka. Očitno imamo malce preveč igralcev, ki v klubu nimajo pravega statusa. Še enkrat pa poudarjam, da v tem ne iščem alibijev," je dejal na novinarski konferenci in tako kot v prvem odzivu pred kamero TV Slovenija ponovil, da je sam odgovoren za to, da kliče in daje v igro igralce, ki v klubih ne igrajo.

"Mogoče bi moral vpoklicati katere druge, a jaz tega ne znam. Nismo velesila, nimamo 30, 40 igralcev, ki so sposobni ustrezati tem zahtevam. Pa tudi če bi jih imeli, bi bilo zelo težko zamenjati neko skupino fantov vsako tekmo," je še enkrat navrgel svojo znano mantro.

Na to temo je nekaj besed spregovoril tudi kapetan Boštjan Cesar: "Pokazali smo že, da lahko tudi tedaj, ko ne igramo v klubih, odigramo dobro. Tokrat smo odigrali slabo."

Zadetek padel pol minute po zamenjavi Kampla

Od članov začetne enajsterice je v zadnjem času najmanj igral Rene Krhin, ki je za Granado po 1. oktobru zbral le en nastop. "Imel sem malo težav s krči, a dal sem vse od sebe," je rekel po sinočnjem porazu in tudi on dodal: "Težko je zamenjati ekipo vsako tekmo."

V primerjavi z najtežjima preizkusoma lansko jesen je Katanec v prvi postavi ohranil iste igralce, razen Benjamina Verbiča, ki ga je zamenjal povratnik Kevin Kampl. Ta je bil na igrišču do 87. minute, le pol minute po njegovem odhodu z zelenice pa je edini gol na srečanju dosegel rezervist Chris Martin. Napadalcu Fulhama so domači navijači ob zamenjavi najprej žvižgali, nato pa je postal veliki junak, ko je izkoristil pasivnost gostov in slabo postavljanje Mirala Samardžića.

STATISTIKA TEKME ŠKOTSKA - SLOVENIJA



Streli: 13:2

V okvir vrat: 5:1

Prečke/vratnice: 2:0

Koti: 9:1

Posest žoge: 59:41 odstotkov

Število podaj: 445:273

Število uspešnih podaj: 381:210

Prekrški: 13:15

Rumeni kartoni: 0:5

Vir: www.uefa.com



"Mislili smo, da bomo pozitivne občutke z oktobrskih tekem prenesli tudi na to tekmo, a od vsega začetka nismo bili pravi. Takoj smo to začutili in potem se je težko pobrati. Mogoče smo pričakovali, da bodo Škoti malo manj igrali in smo sem prišli z mislimi, da nas čaka malo lažje delo, a so dobro držali žogo. Igrali so pametno. Ko je bilo treba, so igrali z dolgimi žogami, v pravih trenutkih pa so jo zadržali. Morda bi mi morali stopiti malo višje, a to je zdaj lahko govoriti. Poskušali smo to popraviti v drugem polčasu in malo več igrati, škoda je prejetega zadetka ob koncu. Bile so solze na igrišču in v slačilnici, saj se zavedamo, kako pomembna je bila ta tekma," je razložil Krhin.

Prikazali niso praktično nič

"Slovenija ni bila ne agresivna in ne igriva. Predvsem v prvem polčasu nismo prikazali praktično nič - nobene samozavesti, nobene agresije, nihče si ni veliko upal. Proti Angliji smo igrali v isti postavitvi, a je bilo takrat več samozavesti, več agresije, več vsega. Zmaga Škotske je zaslužena, čestitam jim za zelo dobro igro. Nisem bil presenečen nad njihovo predstavo," je komentiral Katanec, nato je eden izmed domačih novinarjev v smehu dodal, da so bili oni presenečeni.

Zdi se, kot da bi Slovenija vselej bolje delovala v "izrednih razmerah", kot so bile zaradi neprihoda Kampla na zbor reprezentance oktobra. Tedaj je negativno ozračje v javnosti "razkadila" s sijajnima predstavama proti Slovaški (1:0) in Angliji (0:0). Pred srečanjem v Glasgowu je bilo ves teden na Brdu pri Kranju že kar "kičasto", pričakovanja javnosti pa optimistična kot že dolgo ne. Razpletlo se je z nepričakovanim porazom, ki je končal petmesečno premirje med Katancem in kritiki njegovega dela ter hkrati napovedal razburljivo jesen.

Selektor sicer ne zagovarja teze, da se reprezentanca bolje odziva v kriznih okoliščinah kot tedaj, ko so te idilične: "Priprava na tekmo je vedno dobra, vzdušje je s Kamplom ali brez njega odlično. Le stanje igralcev je takšno, kot je."

O zamenjavi Roman Bezjak – Verbič v 58. minuti (Korošec je v prvem polčasu sprožil edini strel v okvir škotskih vrat), po kateri Slovenija ni več našla nekoliko boljše igre z začetka drugega polčasa, je Katanec izjavil: "Potrebovali smo svežo kri, igralce z malo več samozavesti, ki bodo lahko tekli. Njihov desni bočni igralec nas je dobro prebijal in nam povzročal preglavice. Bezjak fizično ni bil več na želeni ravni."



Oblak: Od poraza odneseš več kot bi od remija

Pred novinarje je stopil tudi vratar Jan Oblak: "Nekako smo se podredili njim, pustili smo jim preveč prostora in priložnosti. Težko mi gre z jezika, a moram reči, da so zasluženo zmagali. Težko je vedno dobiti točke, čeprav si to zelo želiš. Upam, da se bomo iz tega poraza kaj naučili. Gotovo bomo od njega odnesli veliko več kot od remija, po katerem bi bili zadovoljni s točko in nekako vse skupaj pozabili."

Svoje mnenje je pristavil še Bojan Jokić: "Bili so konkretnejši in si bolj želeli zmago. Mislim, da smo imeli preprosto slab dan, tudi sam nisem bil pravi. Pride takšna tekma, ko si nemočen in ti ne gre nič. Tako se včasih zgodi tudi v klubu, ko narediš vse za zmago, a si je ne želiš dovolj. Velikokrat res delujemo bolje, ko nam teče voda v grlo. Če bi prej prejeli gol, bi morda zmagali z 1:2."

Naslednjo tekmo bo Slovenija odigrala 10. junija, ko v Stožice prihaja Malta. Škotska bo tedaj na otoškem derbiju gostila vodilno moštvo skupine F Anglijo.

