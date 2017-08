Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 15 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Srečko Katanec je s seznama črtal Bezjaka in Berića ter ponudil priložnost Matavžu in Šporarju. Foto: BoBo Slovenija bo septembra igrala s Slovaško in Litvo, oktobra pa še z Anglijo in Škotsko. Foto: www.alesfevzer.com

Katanec vpoklical Boharja, Vilerja, Vetriha in Repasa ter premešal napadalce

Prenos obeh tekem bo na TV SLO 2 in MMC-ju

24. avgust 2017 ob 10:40,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Srečko Katanec je sporočil seznam nogometašev za prihajajoči kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo s Slovaško 1. septembra in Litvo tri dni pozneje.

Katanec je v ekipo vpoklical nogometaša Maribora Damjana Boharja in Mitjo Vilerja ter igralca Domžal Amadeja Vetriha in Jana Repasa. Prvič je v reprezentanci branilec Matija Boben. Glede na zadnji seznam sta se v ekipo pričakovano vrnila Boštjan Cesar in Kevin Kampl.

Največ sprememb je med napadalci. Odpadla sta Roman Bezjak in Robert Berič, vrača se Tim Matavž, drugič pa je med izbranci Andraž Šporar. "V mislih sem imel tudi Patrika Elerja, a tudi on enkrat igra, drugič ne," je povedal Katanec

"Poklicali smo tiste, ki igrajo vsaj nekaj ali malo. Drugega komentarja nimam. Ne morem klicati tiste, ki ne igrajo,” je seznam obrazložil Katanec, ki v torek v Ljudskem vrtu zaradi privatnih obveznosti ni bil, bo pa prisoten na prihajajočih tekmah.

"Spremljam igralce, gledam in če je nekdo v določeni formi, zakaj ne bi tega izkoristili za reprezentanco. Igralci, ki so na seznamu, imajo potencial, videli pa bomo, ali je to tudi potencial za naše tekme. Videli bomo na treningih, če lahko računam nanje. Viler, denimo, je v obdobju, ko mu gre. Da gol, ko hoče, pa tudi ko noče, to pomeni, da mu trenutno gre," je dejal selektor in dodal, da nedeljski derbi med Olimpijo in Mariborom ne bo več vplival na seznam.

"Ne, derbi ne more vplivati na vpoklic ... Iz Maribora sta dva igralca, kar pa zadeva Olimpijo, trenutno ne bi poklical nikogar," je povedal Katanec.

Do konca kvalifikacij so še štirje krogi. V skupini F vodi Anglija s 14 točkami, Slovaška jih ima 12, Slovenija pa eno manj. Tudi zato bo obračun v Trnavi 1. septembra eden izmed najpomembnejših v tem kvalifikacijeksm ciklu. Na svetovno prvenstvo se neposredno uvrsti zmagovalec skupine, drugi gre v dodatne kvalifikacije.

Tekmi v Trnavi in Ljubljani boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.



REPREZENTANČNI SEZNAM ZA TEKMI PROTI SLOVAŠKI IN LITVI

Vratarji (3):

Belec Vid, Carpi (ITA II)

Koprivec Jan, Anorthosis Famagusta (CIP)

Oblak Jan, Atletico Madrid (ŠPA)



Branilci (8):

Boben Matija, Rostov (RUS)

Cesar Boštjan, Chievo (ITA)

Delamea Mlinar Antonio, New England Revolution (ZDA)

Jokić Bojan, Ufa (RUS)

Mevlja Miha, Rostov (RUS)

Skubic Nejc, Konyaspor (TUR)

Struna Aljaž, Palermo (ITA II)

Viler Mitja, Maribor (SLO)

Vezisti (10):Birsa Valter, Chievo (ITA)

Bohar Damjan, Maribor (SLO)

Kampl Kevin, Bayer Leverkusen (NEM)

Krhin Rene, Granada (ŠPA)

Kurtić Jasmin, Atalanta (ITA)

Omladič Nik, Greuther (NEM II)

Repas Jan, Domžale (SLO)

Rotman Rajko, Götzepe (TUR)

Verbič Benjamin, Köbenhavn (DAN)

Vetrih Amadej, Domžale (SLO)

Napadalci (3):

Iličić Josip, Atalanta (ITA)

Matavž Tim, Vittesse (NIZ)

Šporar Andraž, Arminia (NEM)

Petek, 1. septembra, ob 20.45:

SLOVAŠKA - SLOVENIJA

MALTA - ANGLIJA

LITVA - ŠKOTSKA

Preostale tekme Slovenije:

4. 9. 2017: SLOVENIJA - LITVA

5. 10. 2017: ANGLIJA - SLOVENIJA

8. 10. 2017: SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 6 4 2 0 10:2 14 SLOVAŠKA 6 4 0 2 12:4 12 SLOVENIJA 6 3 2 1 6:3 11 ŠKOTSKA 6 2 2 2 9:10 8 LITVA 6 1 2 3 6:11 5 MALTA 6 0 0 6 2:15 0



NOVINARSKA KONFERENCA SREČKA KATANCA

R. K.