Katanec za konec kvalifikacij ni vpoklical Kampla

Gostovanje v Angliji 5. oktobra

27. september 2017 ob 10:09,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je razkril seznam igralcev za zadnji tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu proti Angliji in Škotski. Na njem ni Kevina Kampla.



Slovenija je v nezavidljivem položaju, saj bo morala za drugo mesto v skupini, ki prinaša dodatne kvalifikacije, najbrž dvakrat zmagati. 5. oktobra bo igrala na Wembleyju z Anglijo, tri dni pozneje pa v Stožicah s Škotsko. Slovenija za drugouvrščeno Slovaško zaostaja za točko. Slovaki bodo v zadnjem krogu gostili Malto, proti kateri jim bo težko spodrsnilo.

Glavno vprašanje je bilo, ali bo Katanec na seznam uvrstil Kampla, ki ga na septembrski akciji ni bilo. Takrat se je opravičil, ker je urejal klubski status in prestopil iz Bayerja v Leipzig. Tudi tokrat ga na seznamu ni.

Katanec svoje odločitve o nevpoklicu Kampla najprej ni želel komentirati, nato je med drugim dejal: "Sploh ne veste, kaj dela dečko." Veliko govora je bilo tudi o Benjaminu Verbiču, ki si je v zadnjem času privoščil nekaj spornih tvitov: "Nimam nič proti njemu, a mlada generacija ima še veliko kilometrov za naredit. Tvit me ne bo nič zmotil, Benjamin je lahko brez skrbi. Mora pa poslušati avtoriteto. Ima igrišče, da pokaže, kaj zna."

V spodnjem videu si lahko ogledate novinarsko konferenco v celoti.



"Novinarji pišete po nareku"

Katanec je v prvem delu novinarske konference znova šel v spopad z novinarji: "Vem, kaj je zadaj. Novinarji pišete po nareku. Vi nogometni zvezi postavljate cilje. Znova poglejte mojo prvo tiskovko, kaj sem rekel, ko sem postal selektor - da bomo imeli težave, ker sestavljamo reprezentanco na novo." Okrcal je tudi strokovnega komentatorja TV Slovenija Branka Zupana: "Na TV Slovenija Einstein razlaga, da bi moral v klube pošiljat kondicijske trenerje. Kam smo prišli?"

O tekmi proti Angliji je povedal: "Imamo voljo in željo presenetiti, ne moremo pa reči, da smo boljši. Treba bo veliko teči. Angleži imajo vrhunske boke in so hitri."



Iličić desne noge ne potrebuje

Kot se že standardno dogaja, ima več slovenskih igralcev težave z igralno minutažo v klubih: "Da, res je, določenih se ne da videti. Tako je, drugih ni. Tudi Zahoviča bi vpoklical, če bi ga imeli. Tistega pravega."

V primerjavi s septembrsko akcijo je Katanec znova vpoklical Romana Bezjaka in Mirala Samardžića. Prvi za Darmstadt še naprej ne igra, drugi pa je po selitvi v Anži iz Mahačkale v soboto dosegel prvi gol za nov klub na gostovanju pri moskovskem Spartaku.

Josip Iličić, ki si je v nedeljo poškodoval gleženj, bo pripravljen. "Joja sem vprašal, katera noga je poškodovana. Rekel je desna, pa sem mu odvrnil: 'Dobro, desne itak ne rabiš.' Da se še malo nasmejimo," je novinarsko konferenco v pozitivnejšem duhu, kot se je začela, sklenil Katanec.

SEZNAM:

Vratarji (3):

Belec, Vid, Benevento (ITA)

Koprivec, Jan, Anorthosis Famagusta (CIP)

Oblak, Jan, Atletico Madrid (ŠPA)



Branilci (9):

Cesar, Boštjan, Chievo (ITA)

Delamea Mlinar, Antonio, New England Revolution (ZDA)

Jokić, Bojan, Ufa (RUS)

Mevlja, Miha, Zenit (RUS)

Samardžić, Miral, Anži Mahačkala (RUS)

Skubic, Nejc, Konyaspor (TUR)

Struna, Aljaž, Palermo (ITA II)

Širok, Matija, Domžale (SLO)

Viler, Mitja, Maribor (SLO)

Vezisti (8):

Birsa, Valter, Chievo (ITA)

Bohar, Damjan, Maribor (SLO)

Krhin, Rene, Nantes (FRA)

Kurtić, Jasmin, Atalanta (ITA)

Repas, Jan, Caen (FRA)

Rotman, Rajko, Göztepe (TUR)

Verbič, Benjamin, Köbenhavn (DAN)

Vetrih, Amadej, Domžale (SLO)

Napadalci (4):

Bezjak, Roman, Darmstadt (NEM II)

Iličić, Josip, Atalanta (ITA)

Matavž, Tim, Vittesse (NIZ)

Šporar, Andraž, Arminia (NEM II)

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

SKUPINA F



Četrtek, 5. oktobra, ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA



Nedelja, 8. oktobra, ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

