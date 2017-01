Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 25 glasov Ocenite to novico! Katarci so pred dvema letoma na domačem SP-ju osvojili srebrno kolajno, v finalu so izgubili proti Franciji. Foto: Reuters Madžarski rokometaši se veselijo velikega uspeha. Foto: Reuters VIDEO Slovenski rokometaši čast... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katar poslal domov Nemce, Madžari olimpijske prvake

Capote dosegel devet zadetkov

22. januar 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 22:26

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Na SP-ju v rokometu v Franciji so bile na sporedu še preostale štiri tekme osmine finala. Katar je v Parizu z 21:20 premagal Nemčijo in se bo v torek v četrtfinalu meril s Slovenijo.

Katarci so še drugič zapored na svetovnih prvenstvih ustavili Nemce. Pred dvema letoma, ko so gostili SP, so bili od njih boljši v četrtfinalu.

Nemčija je pred letom dni na Poljskem postala evropski prvak, avgusta pa je na olimpijskih igrah v Riu osvojila bronasto medaljo, zato je poraz veliko presenečenje. V skupinskem delu je zmagala na vseh petih tekmah.

V osmini finala so Nemci naleteli na previsoko oviro. Tekmo so sicer dobro odprli, saj so povedli s 6:2, toda Katarci so jih v 20. minuti hitro ujeli (7:7). Po prvem polčasu je bilo 10:9. Sredi drugega dela si je Nemčija znova priigrala vodstvo s štirimi zadetki prednosti (17:13), vendar je v 52. minuti sledilo novo izenačenje rokometašev iz Perzijskega zaliva (17:17). S svojim četrtim golom je dobre štiri minute pred koncem Nemcem prednost z 20:18 zagotovil Holger Glandorf, a je imel zadnjo besedo naturalizirani Kubanec Rafael Capote in s tremi zadetki zapored napredovanje zagotovil Katarju. Skupaj je dosegel devet golov.

Kavtičnik: Katar dokazal, da ima dobro ekipo

"To je zagotovo največje presenečenje SP-ja. Nemci so nekako prevladovali v svoji skupini, Katar pa v skupinskem delu ni zmogel sestaviti dobre tekme. Nemci so že imeli napol dobljeno tekmo, ampak so s tehničnimi napakami in zgrešenimi streli vrnili Katarce v igro. Ti so to izkoristili in zasluženo zmagali," je razplet pokomentiral kapetan Slovenije Vid Kavtičnik.

Slovenija, ki je v soboto v osmini finala premagala Rusijo z 32:26, je pred dvema letoma proti Katarju v predtekmovanju izgubila z 29:31.

"Katar je še vedno podprvak, ima solidno oziroma dobro ekipo, kar je dokazal z zmago nad Nemci. Tudi njih bo dvignila ta zmaga in bodo igrali oster rokomet. Kdo je favorit na naši tekmi, je težko govoriti, ampak v vsakem primeru moramo odigrati odlično tekmo, če želimo premagati Katarce," je še povedal Kavtičnik.

Danska ni vodila niti enkrat

Že pred Azijci so za senzacijo poskrbeli tudi Madžari, ki so v Albertvillu s 27:25 izločili olimpijske prvake Dance. Danci, ki so prav tako zmagali na vseh petih tekmah v skupinskem delu, so praktično vso srečanje lovili slovenske vzhodne sosede. Vodili niso nikoli, nazadnje pa so izenačili na 24:24. Toda tudi ob pomoči vratarja Rolanda Miklerja, ki je zbral 15 obramb, so Madžari do konca tekme dosegli še tri zadetke, Danci pa zgolj enega. Pri slednjih je bil najboljši strelec prvi zvezdnik Mikkel Hansen z osmimi zadetki, pri Madžarih pa s šestimi nekdanji član Celja Mate Lekai.

Švedska je v Lillu gladko z 41:22 premagala Belorusijo, Hrvaška pa v Montpellieru z 21:19 Egipt. Hrvati so prvi polčas dobili zanesljivo s 13:7. Nadaljevanje je bilo slabše, Afričani so prišli na -2 (16:14), toda preobrata niso zmogli. Madžarska se bo v četrtfinalu pomerila z Norveško, Švedska s Francijo, Hrvaška pa s Španijo.

Osmina finala, nedeljske tekme

Albertville:

MADŽARSKA - Danska 27:25 (13:12)

Lekai 6, Balogh, Jamali in Juhasz po 4; Hansen 8, Svan 6.



Lille:

Belorusija - ŠVEDSKA 22:41 (11:24)

Karalek 7; Gottfridsson 8, Ekberg 7.



Pariz:

Nemčija - KATAR 20:21 (10:9)

Glandorf in Grötzki po 4; Capote 9, Roine 4.

Montpellier:

HRVAŠKA - Egipt 21:19 (13:7)

Horvat 6, Cindrić 5; Elahmar 5.



Odigrano v soboto:

Pariz:

SLOVENIJA - Rusija 32:26 (13:15)

Cingesar 6, Marguč 5; Dereven in Šiškarev 5.



Albertville:

NORVEŠKA - Makedonija 34:24 (12:10)

Jondal in Tangen po 6; K. Lazarov 6.



Lille:

FRANCIJA - Islandija 31:25 (14:13)

Guigou 6, Fabregas in Remili 5; Karason 7, Gudmundsson 4.



Montpellier:

Brazilija - ŠPANIJA 27:28 (18:16)

Silva 7; Canellas in Dušebajev po 5.



Četrtfinale

Torek ob 20.45 (Pariz):

SLOVENIJA - KATAR



Ob 20.45 (Montpellier):

ŠPANIJA - HRVAŠKA



Ob 17.00 (Albertville):

NORVEŠKA - MADŽARSKA



Ob 19.00 (Lille):

ŠVEDSKA - FRANCIJA

M. R.