Katar za priprave na SP tedensko nameni skoraj 500 milijonov dolarjev

Vložka ne bodo zmanjšali, čeprav cene nafte na trgu nihajo

7. februar 2017 ob 19:42

Doha - MMC RTV SLO/STA

Katar, ki bo leta 2022 gostil svetovno prvenstvo v nogometu, za organizacijo tega dogodka na teden porabi skoraj 500 milijonov dolarjev, je povedal katarski finančni minister Ali Sharif Al Emadi.

"Porabljamo blizu 500 milijonov dolarjev na teden za delo na večjih projektih, in to se bo nadaljevalo še tri oz. štiri leta. Vse v želji, da izpolnimo svoje cilje in državo res pripravimo na SP 2022," je dejal minister.

Končni znesek tega z nafto bogatega emirata za pripravo na SP bo več kot 200 milijard dolarjev (178 milijard evrov). Kot je pojasnil minister, to ne bo pokrilo le stroškov stadionov, temveč druge drage projekte, kot so ceste, železnice, pristanišča, novo letališče in bolnišnice.



Na vprašanje, ali bo to tako najdražji SP do zdaj, je minister odgovoril nikalno. "Vlagamo 200 milijard dolarjev v infrastrukturo ... Če govorimo le o SP-ju, ne bo najdražje."

Emadi pravi, da je denar za SP zavarovan in da vložka ne bodo zmanjšali, čeprav cene nafte na trgu nihajo in tako tudi Katar uvaja omejitve. Lani je imel Katar približno 12 milijard dolarjev proračunskega primanjkljaja, kar se je zgodilo prvič v 15 letih. Za letos je predviden primanjkljaj 7,7 milijarde dolarjev.

