Katie Ormerod

9. februar 2018 ob 16:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Leta sem sanjala o nastopu na olimpijskih igrah in res prišla do tja, a pričakala me je največja smola v mojem življenju. V dveh urah me čaka operacija. Povsem sem potrta.

Britanska olimpijska reprezentanca, ki je na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 osvojila štiri odličja, je v Pjongčangu ostala brez enega svojih večjih upov za kolajno. Tekmovalka v deskarskem krosu in akrobatskih skokih Katie Ormerod je namreč v sredo na treningu utrpela zlom zapestja, dan za tem pa si je zlomila še petnico (morala je na operacijo) in dokončno obupala nad svojim prvim olimpijskim nastopom.

Britanska olimpijska reprezentanca šteje 59 športnikov, kljub temu pa je to največja britanska odprava na zimskih olimpijskih igrah doslej. Britanci tokrat upajo na okoli pet odličij. V Sočiju so osvojili eno zlato, eno srebrno in dve bronasti kolajni.

