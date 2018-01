Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Katja Fain ni pričakovala rekorda. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Fainova rekordna na 400 m... Dodaj v

Katja Fain na 400 prosto z dosežkom za medaljo na EP-ju

Osebni rekord popravila za več kot pet sekund

25. januar 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na državnem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih z dosežkom 4:02,11 dosegla nov slovenski rekord na 400 m prosto.

Stari rekord Anje Klinar s tekmovanja v Celju leta 2015 je popravila za stotinko sekunde.

Fainova je s svojim dosežkom, osebni rekord je popravila za več kot pet sekund, dosegla tudi izid, ki bi ji decembra na zadnjem evropskem prvenstvu v Köbenhavnu prinesel bronasto kolajno.

Kolajni na DP-ju sta za Fainovo osvojili še Anja Klinar in Tjaša Oder.

"Rekorda nisem pričakovala, saj sem imela vrh zimske sezone na evropskem prvenstvu na Danskem. Tam mi ni šlo tako dobro, a kot kaže, so mi zadnji treningi ustrezali. Imela sem nekaj večjo kilometrino, pa manjšo intenzivnost in kot kaže, je bil to recept," je po današnjih nastopih povedala mlada Mariborčanka, ki bo izzive v sezoni še vedno iskala v mladinski konkurenci.

