Takole je Aleksander Bolšunov prehitel Johannesa Hoesflota Klaeba. Foto: Reuters

Katja Višnar na uvodni preizkušnji sezone obstala v polfinalu

Na Finskem dve ruski zmagi

V Ruki se je začel svetovni pokal v smučarskem teku. Pet Slovencev se je na uvodnem šprintu v klasičnem koraku uvrstilo v izločilne boje, najdlje – v polfinale – pa se je prebila Katja Višnar.

Na Finskem, kjer so ta konec tedna zbrani vsi nordijski smučarji, je v razburljivem finalu na 1,4 km dolgi progi najprej padla Švedinja Stina Nilsson, nato pa je popustila še ena favoritinja Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Najhitrejša je bila Rusinja Julia Belorukova, ki je prvič v karieri zmagala. Do zdaj je v karieri na stopničkah sta le enkrat – lani prav v Ruki, ko je bila tretja. Na oder za zmagovalke sta se zavihteli še Švedinji Maja Dahlqvist in Ida Ingemarsdotter.

V svoji polfinalni skupini je Višnarjeva, ki je bila na koncu 12., sicer dobro začela, a ji je v zaključku zmanjkalo moči in je v cilj prišla na šestem mestu. Blejka je v četrtfinalu odlično pospeševala v zaključku teka in zaostala le za Ingemarsdotterjevo ter se neposredno uvrstila v polfinale. Anamarija Lampič je nastopila v drugi četrtfinalni skupini in zasedla tretje mesto, a je bil njen čas prepočasen za preboj naprej. To je zadostovalo za 15. mesto. V zadnji četrtfinalni skupini je bila Alenka Čebašek šesta, na koncu pa je zasedla 28. mesto. V kvalifikacijah se je najbolj izkazala Katja Višnar, ki je zasedla peto mesto. Za najhitrejšo Rusinjo Natalijo Neprjajevo je zaostala dobre tri sekunde. Lampičeva je zasedla 17. mesto, Čebaškova pa je bila 25.

"Malo je škoda, da nisem prišla naprej, ker sem se res iz teka v tek počutila bolje. V kvalifikacijah se še nisem počutila tako dobro. Tudi serviserji so za polfinale pripravili res dobre smuči. Najbolj pomembno je to, da je forma dobra, vsakega dobrega rezultata pa je škoda, sploh ko si jezen na druge, ko ti uničijo tekmo. Letos bo še veliko tekem. Poletje je bilo v redu, zadovoljna sem s pripravami, ker sem imela precej manj bolezni kot v zadnjih dveh sezonah in upam, da se bo to pokazalo zdaj na naslednjih tekmah," je dejala Višnarjeva.

V moški konkurenci sta se prek kvalifikacij, v katerih je bil najhitrejši branilec velikega kristalnega globusa, Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, prebila Janez Lampič z 28. časom in Miha Šimenc z 29., na koncu je bil Šimenc 25., Lampič pa 29. V četrtfinalu je bil Šimenc v svoji skupini peti, Lampič pa je šesti. V finalu Klaebu, olimpijskemu prvaku v šprintu, po veliki neumnosti v zaključku ni uspelo zmagati. Imel je lepo prednost, nato pa je pogledal na levo, popustil, ko je bil verjetno prepričan, da je napravil že dovolj za zmago, a ga je po desni strani presenetil Aleksander Bolšunov, ki je zmagal tretjič v karieri. Tretji je bil Norvežan Erik Brandsdal. V nedeljo bosta v Ruki še teka na 10 in 15 km.

Šprint (Ž), klasično: 1. J. BELORUKOVA RUS 2:52,6 2. M. DAHLQVIST ŠVE +1,12 3. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 1,51 ... 12. K. VIŠNAR SLO 15. A. LAMPIČ SLO 28. A. ČEBAŠEK SLO Šprint (M), klasično: 1. A. BOLŠUNOV RUS 2:29,35 2. J.-H. KLAEBO NOR +0,31 3. E. BRANDSDAL NOR 1,35 ... 25. M. ŠIMENC SLO 29. J. LAMPIČ SLO



