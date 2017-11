Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Ženski finale je bil razburljiv, v troboju za zmago pa je bila najuspešnejša Švedinja Stina Nilsson. Foto: EPA Dodaj v

Katja Višnar po odličnih kvalifikacijah izpadla v četrtfinalu

Zmagala je Stina Nilsson, pri moških pa Johannes Kläbo

24. november 2017 ob 11:38

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 14:06

Ruka

Katja Višnar je za uvod tekaške sezone v Ruki osvojila 17. mesto. Če je bila v kvalifikacijah zadovoljna s smučmi, je bilo v četrtfinalu drugače.

Na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala, šprintu v klasičmi tehniki, se slovenski tekači niso izkazali. V boje na izpadanje se je uvrstila le Katja Višnar. 33-letnica je v svoji paradni disciplini v klasični tehniki v kvalifikacijah nastopila odlično, saj je dosegla četrti čas. Slabše pa jih je šlo v četrtfinalu, saj je v svoji skupini osvojila četrto mesto, a je bila prepočasna, da bi lahko računala na napredovanje po času. Končala je na 17. mestu.

"Dan se je začel res dobro, z zelo hitrimi kvalifikacijami, tudi smuči so bile perfektne. Videli pa smo, da je veliko ekip imelo težave s smučmi. Nekatere tekmovalke so imele preveč oprijema, nekatere premalo. Jaz sem imela super, perfektne smuči. V četrtfinalu mislim, da so mi fantje malce preveč namazali smuči. Že na vzponu sem videla, da imajo konkurentke hitrejše. Nato sem na vzponu želela pridobiti dobro pozicijo, a na ravnini pred ciljem sem videla, da mi smuči ne stečejo in mi je kar malo škoda," je komentirala edina slovenska dobitnica točk.

Vseeno je tekma v Ruki, kjer je pred tremi leti že stala na stopničkah, prinesla spoznanje, da je pripravljenost dobra: "Vidim, da forma je, sem močna, rezultat bi bil lahko precej boljši, če bi se vse poklopilo." Anamarija Lampič je bila 32,. Alenka Čebašek 52., Eva Urevc 73., Nika Razinger 88., Lea Einfalt pa 90. Vesna Fabjan bo sezono odprla naslednji konec tedna v Lillehammerju. Pri moških je bil Miha Šimenc 80., Janez Lampič 94., Miha Dolar pa 114.

Zmage se je veselila Švedinja Stina Nilsson. V moški konkurenci je imel v finalu največ moči lanskoletni dobitnik malega kristalnega globusa v šprintu Norvežan Johannes Kläbo, ki je dobil vse teke.

Šprint, klasično (M): 1. J.-H. KLÄBO NOR 2:47,96 2. P. GOLBERG NOR +1,63 3. C. HALFVARSSON ŠVE 4,30 4. R. HAKOLA FIN 5,94 5. F. PELLEGRINO ITA 9,15 6. S.-T. FOSSLI NOR 17,61 Šprint, klasično (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:17,66 2. S. BJORNSEN ZDA +0,27 3. J. BELORUKOVA RUS 0,93 4. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 2,74 5. K.-R. HARSEM NOR 3,56 6. K. PARMAKOSKI FIN 18,65

