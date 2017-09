Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer zelo rad tekmuje na progi v Pauju. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kauzer in Savšek slovenska aduta na svetovnem prvenstvu v Pauju

Tudi Kragljeva ima visoka pričakovanja

15. september 2017 ob 16:50

Ljubljana - STA

Slalomiste in spustaše na divjih vodah med 26. septembrom in 1. oktobrom čaka vrhunec sezone. V Pauju bo na sporedu svetovno prvenstvo, na katerem bo številčna slovenska reprezentanca merila na najvišja mesta.

V slalomu bodo Slovenijo zastopali kajakaši Peter Kauzer, Žan Jakše in Martin Srabotnik, kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič, kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak ter kanuistki Nina Bizjak in Alja Kozorog.

V spustaškem šprintu bodo na brzicah od Slovencev kajakaši Nejc Žnidarčič, Vid Debeljak, Anže Urankar in Simon Oven, kanuista Simon Hočevar in Blaž Cof ter dvojca Maks Frančeškin/Simon Hočevar in Luka Žganjar/Peter Žnidaršič. Na sporedu bo tudi ekstremni slalom z Ajdo Novak in Vidom Kudrom Marušičem.

Kauzer ima tudi tokrat visoke cilje. "Dobro se počutim, v Seu d'Urgellu sem pokazal, da če naredim približno takšno vožnjo, kot jo znam, se lahko borim ne le za stopničke, ampak za zmago. V Pauju zelo rad veslam. Tam sem že imel dobre rezultate. Od štirih tekem na najvišji ravni sem dvakrat zmagal. Progo dobro poznam, vem, kje so pasti. Treba pa bo imeti tudi malo sreče, saj je konkurenca res huda," pravi Hrastničan.

V kanuju bo glavni slovenski adut Savšek. "Imam visoka pričakovanja na SP-ju. V letošnji sezoni sem dobro pripravljen. Tudi svetovni pokal sem vrhunsko zaključil z zmago v Seu d'Urgellu. Tja grem poln optimizma. Pomembno bo, da bom zbran. Celo sezono sem treniral za najpomembnejšo tekmo. Nekaj kilometrine s proge imam, zato to ne bi smel biti problem. Proga mi ustreza, je kar divja voda, tako da bo treba za finale odveslati z glavo in brez napak. Tam pa vedno štartam borbeno in napadalno. S SP-ja imam že tri kolajne, toda želim si še najžlahtnejšo. Za to pa bo treba še precej delati in dobro tekmovati," meni Savšek.

Na visoke uvrstitve merijo tudi kajakašice. Najizkušenejša Urša Kragelj pred odhodom na SP pravi: "Najlepše je, ko so rezultati dobri. Pričakovanja so visoka, upam, da jih bomo upravičili. Veliko je kakovostnih tekmovalk, nekaj jih je pokazalo, da so v res dobri formi. Tudi sama pa se dobro počutim in upam na najboljše."

Tako kot slalomisti pa tudi spustaši odhajajo v Francijo po kolajne. Pričakovanja glede teh so povsem realna, saj so slovenski tekmovalci v tej malce v ozadje pahnjeni disciplini prevladovali v sezoni. "Letos smo bili Slovenci le enkrat drugi, na vseh drugih tekmah pa smo zmagali. Na EP-ju smo bili celo prvi trije. V šprintu smo res dominirali. Zdaj nas čaka še zadnja tekma. Proga ni toliko 'fizična', treba bo imeti še malo sreče. Veslati je treba natančno, vsaka napaka je lahko usodna. Mislim, da lahko pride tudi do presenečenj. To bo tekmo naredilo zanimivo," meni Žnidarčič, ki že dolga leta kroji spustaški vrh.

