Kauzer po pribitku z vrha padel na tretje mesto

Martin Srabotnik osvojil deveto mesto

29. september 2017 ob 15:49,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 18:19

Pau - MMC RTV SLO, STA

Slovenski slalomist na divjih vodah kajakaš Peter Kauzer je na svetovnem prvenstvu v Pauju osvojil tretje mesto.

Kauzer je najhitreje opravil s progo, a so mu kakšno minuto po prihodu v cilj, kjer je prevzel vodstvo in začel slaviti, sodniki dosodili dve sekundi pribitka. Počasni posnetek je namreč pokazal, da je 34-letni Hrastničan z veslom oplazil 17. vratca, tako da je zlata medalja splavala po vodi.

Kauzer je za zmagovalcem, Čehom Ondrejem Tunko, zaostal 29 stotink sekunde. Drugi je bil še en Čeh Vit Prindiš (+0,02).

Če je dotik, je pač dotik

"Ne vem, malo mi je žal. Ko prideš v cilj, se veseliš naslova, potem pa dobiš naknaden dotik. Sam niti ne vem, povedali so mi in če je dotik, je pač dotik. Čestitam Ondreju in Vitu, da sta bila hitrejša in boljša, da sta pokazala svoje znanje, sploh Vito je imel letos odlično sezono. V taki izenačeni konkurenci, če narediš en dotik, to preprosto ni dovolj," je po bronu najprej dejal Kauzer.

Lahko bi bil tudi četrti

Bil je vidno razočaran, a se je kmalu sprijaznil s tem, da mu je zmaga spet za malenkost spolzela po vodi in med vratci. "Veseli me, da sem danes naredil dve dobri vožnji, v finalu sem še napadel, naredil, kot sem si zamislil in na koncu je bilo to dovolj za tretje mesto. Kolajna je kolajna, pri 34 letih je to spet kolajna na SP, to ni mačji kašelj, ni preprosto, tako da sem vesel medalje, voženj, ki sem ju pokazal, je pa seveda malo grenkega priokusa. A če je bil dotik, je pač bil, sem danes tretji namesto prvi, ampak življenje teče dalje, lahko pa bi bil četrti. Z dotikom sem zmogel priti do stopničk," je zatem povedal srebrni olimpijec iz Ria de Janeira 2016, ki kar ne neha zbirati odličij z največjih tekmovanj.

Za mojo starost je kar v redu

Pred to tekmo je zmagal na svetovnem pokalu v Seu d'Urgelu, leta 2015 je na tej progi v Pauu zmagal v svetovnem pokalu. Tokrat se lahko veseli brona s SP. "Ko razmišljam, je edino na enih vratih možno, kjer sem bil blizu, a ne vem kako in kaj, moram še pogledati video. Zaenkrat je to to, sezono sem slabo začel, pa jo zdaj dobro zaključil, tri tekme, dve tretji mesti in ena zmaga, za mojo starost je to kar v redu," je zatem že nasmejan dejal Kauzer.

V finalu je imela Slovenija še enega predstavnika. Martin Srabotnik je s 54 sekundami kazni osvojil deveto mesto.

Brez popoldanskega finala sta ostala dva slovenska predstavnika. Žan Jakše je med kajakaši zasedel 21. mesto (+7,46), Nina Bizjak pa med kanuistkami 29. mesto. Za najhitrejšo Avstralko Jessico Fox je zaostala 86 sekund, saj je ena izmed vrat izpustila, poleg tega pa udarila tudi šest količkov.

V soboto bo v Pauju pester dan, pri slalomistih bodo finalne nastope lovili kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj ter kanuista Benjamin Savšek in Anže Berčič, pestra pa bo tudi zasedba spustašev v večernih finalih, kjer bo slovenijo zastopalo osem čolnov.

