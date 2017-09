Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Peter Kauzer je pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 27. septembrom in 1. oktobrom v Pauju, v odlični formi: "Tja bom šel zelo samozavestno. Na nek način bom sproščen, ampak zelo osredotočen na svetovno prvenstvo. Vemo, da je to glavna tekma sezone." Foto: MMC RTV SLO/Nina Jelenc Sorodne novice Božič in Kragljeva tik pod zmagovalnim odrom Kajakaš Peter Kauzer tretji v Ivrei

Kauzer z zmago v Seu d'Urgellu ujel formo za svetovno prvenstvo

Žan Jakše deseti

9. september 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 15:49

Seu d'Urgell - MMC RTV SLO, STA

Slovenski as na divjih vodah kajakaš Peter Kauzer je zmagal na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v Seu d'Urgellu na španski strani Pirenejev.

34-letni Kauzer je v pravi drami na reki Segre za štiri stotinke sekunde ugnal Francoza Borisa Neveuja, medtem ko je bil tretji Čeh Jiri Prskavec. Slovenski uspeh je z desetim mestom dopolnil Žan Jakše.

Kauzer se je pod Pireneji veselil desete zmage v svetovnem pokalu in sezono zaključil na skupno tretjem mestu. Zmagal je Čeh Vit Prindiš.

Vriski gledalcev so ga še podžgali

"Užival sem, vedel sem, da lahko pridobim še nekaj časa glede na polfinalno vožnjo. Vmes mi je nekoliko zastal ritem, ampak sem se boril do konca. V zadnjem delu proge, od 'Niagare' dalje, sem res odpeljal suvereno. Na koncu mi je samo za štiri stotinke uspelo premagati Borisa Neveuja. Zelo sem vesel. Tu sem dosegel svojo prvo zmago v karieri na svetovnih pokalih, zdaj deseto jubilejno zmago. Lepo je, da sem jo dosegel tukaj," je govoril Kauzer in nadaljeval: "Ko sem slišal, da so gledalci na obali začeli vriskati, sem dobil še dodatno energijo, da se pretrgam do cilja in ohranim osredotočenost do ciljne linije. Izredno sem vesel."

Zmaga je Hrastničanu prinesla tudi tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala: "Glede na začetek sezone sploh nisem razmišljal o skupnem seštevku. Enako je bilo leta 2015. Takrat sem po slabem začetku v zaključku svetovnega pokala iz sebe iztisnil največ in prišel do skupne zmage. Z Jirijem sva se pred startom v finalu pogovarjala, da bo med nama borba za skupno tretje mesto. Na koncu je uspelo meni. Lepo je, da drug drugega spoštujemo in na progi pokažemo, kdo je boljši. Takšne tekmovalce je potrebno spoštovati in z veseljem vztrajam v tem."

Kanuistka Nina Bizjak je bila 15., kajakaš Martin Srabotnik pa je v spodnjem delu proge v polfinalu zlomil veslo in zasedel 38. mesto.

V nedeljo bo Slovenija imela v polfinalih kajakašic in kanuistov pet predstavnikov - kajakašici Uršo Kragelj in Evo Terčelj ter kanuiste Benjamina Savška, Anžeta Berčiča in Luko Božiča.

A. V.