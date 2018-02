Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič je doživel šesti poraz na turnirjih ATP v tej sezoni. Edino zmago je dosegel pred tremi tedni v uvodnem krogu turnirja v Sofiji. Foto: EPA Dodaj v

Kavčič hitro končal nastope, Džaziri izločil Dimitrova

Poslovil se je tudi Gasquet

27. februar 2018 ob 20:51

Dubaj - MMC RTV SLO

Blaž Kavčič je izpadel v 1. krogu teniškega turnirja v Dubaju, na katerem je nastopil kot srečni poraženec kvalifikacij. S 6:3 in 6:4 ga je premagal Jevgenij Donskoj.

Rus, 74. igralec na lestvici ATP, je slavil v uri in pol. V prvem nizu je izkoristil obe svoji priložnosti za brejk, v drugem pa dve od petih. Na drugi strani je imel tudi Kavčič v prvem nizu dve priložnosti za odvzem servisa, unovčil je eno, v drugem pa je bil uspešen le enkrat od štirih priložnosti. V osvojenih točkah je bilo 71:58.

Za veliko presenečenje 1. kroga je poskrbel Tunizijec Malek Džaziri, ki je s 4:6, 7:5 in 6:4 izločil prvega nosilca in četrtega igralca sveta, Bolgara Grigorja Dimitrova. Dvoboj je trajal dve uri in 17 minut. Afričan je na lestvici ATP na 117. mestu tik za Kavčičem.

Džaziri, ki na turnirju nastopa s povabilom organizatorjev, je v Dubaju pred štirimi leti igral v četrtfinalu, tokrat pa je za največjo zmago v karieri ubranil sedem od osmih brejk priložnosti Dimitrova.

Bolgar se je pred devetimi dnevi prebil vse do finala Rotterdama, kjer ga je ustavil Roger Federer.



Dubaj, 1. krog, tabela

(3.057.135 am. dolarjev, trda podlaga)

DŽAZIRI (TUN) - DIMITROV (BLG/1)

4:6, 7:5, 6:4

HAASE (NIZ) - HALYS (FRA)

7:5, 2:6, 6:4

CICIPAS (GRČ) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:2, 6:7, 6:3

KOHLSCHREIBER (NEM/6) - SAKHAROV (FRA)

6:4, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/3) - MAYER (NEM)

6:3, 6:4

HERBERT (FRA) - SOUSA (POR)

4:6, 6:4, 7:6

PAIRE (FRA) - NIŠIOKA (JAP)

5:7, 6:4, 6:1

ČORIĆ (HRV) - GASQUET (FRA/5)

6:4, 6:3



KRAJINOVIĆ (SRB/7) - FABBIANO (ITA)

0:6, 6:2, 6:2

BAGHDATIS (CIP) - TROICKI (SRB)

7:5, 6:2

DONSKOJ (RUS) - KAVČIČ (SLO)

6:3, 6:4

DŽUMHUR (BiH/4) - MADEN (NEM)

6:3, 6:4

SUGITA (JAP/8) - IVAŠKA (BLR)

7:5, 6:1

STRUFF (NEM) - HAIDER MAURER (AVT)

6:2, 6:4

HAČANOV (RUS) - ISTOMIN (UZB)

7:6, 7:6

POUILLE (FRA/2) - GULBIS (LAT)

6:4, 6:4

M. R.