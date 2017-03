Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gregor Žemlja je svetla izjema v slovenski teniški reprezentanci, ki se ubada z odpovedmi glavnih igralcev. Foto: BoBo Sem razočaran, presenečen, pa ne toliko zaradi odpovedi kot načina, ki sta ga uporabila. Zame takšni razlogi niso dovolj za odpoved tekme v državnem dresu. Gregor Žemlja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kavčič in Rola odprla stare rane, vrnitev Bedeneta preložena

Kavčič preveč utrujen, Rola raje posluša menedžerja

30. marec 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekaj mesecev potem, ko so trije najboljši slovenski teniški igralci sklenili dogovor, da bodo letos zasebne interese podredili reprezentanci, odmeva novica, da na dvoboju proti Južni Afriki ne bosta igrala Blaž Kavčič in Blaž Rola.

Blaž Rola se je reprezentanci odpovedal, ker naj bi mu tako svetoval menedžer, Blaž Kavčič pa bo manjkal zaradi utrujenosti. Slovenska reprezentanca bo tako prihodnji konec tedna na dvoboju Davisovega pokala spet oslabljena, cilj, da se ekipa vrne v prvoevroafriško skupino, v kateri je nepretrgoma nastopala zadnjih šest sezon, pa je zdaj močno ogrožen.

Žemlja: "To so neprepričljivi razlogi"

"Sem razočaran, presenečen, pa ne toliko zaradi odpovedi kot načina, ki sta ga uporabila. Zame takšni razlogi niso dovolj za odpoved tekme v državnem dresu," je na novinarski konferenci dogajanje komentiral Gregor Žemlja, ki je vedno na voljo selektorju in bo igral tudi tokrat. Preostali člani ekipe so Tomislav Ternar (789. na lestvici ATP), Mike Urbanija (855.) in Tilen Žitnik (1645.).

Tudi Trupej razočaran

Kapetanu Blažu Trupeju je seveda žal, da bo Slovenija nastopila močno oslabljena in v takšni postavi bo le stežka na visoki nadmorski višini konkurirala domači izbrani vrsti, ki po uvrstitvah na lestvici ATP sicer ni veliko pred Slovenijo. "Sigurno sem razočaran, a o razlogih je treba vprašati fanta, ki sta zavrnila sodelovanje. Moja naloga je, da ekipo, ki jo imam na voljo, čim bolje pripravim na nastop v Južni Afriki."

Bedene spet za Slovenijo

Teniška zveza se medtem dogovarja z Aljažem Bedenetom, da bi se vrnil v slovensko izbrano vrsto, poroča Radio Slovenija. Bedene od leta 2015 nastopa za Veliko Britanijo, a zanjo ne sme tekmovati, ker je prej že igral za slovensko reprezentanco. Bedene se je pred kratkim preselil nazaj v Slovenijo. Zveza je upala, da se bo po odpovedi Role in Kavčiča vrnil že proti Južni Afriki, a je moral Bedene svojo vrnitev zaradi drugih obveznosti preložiti.

Lloyd Harris prvi lopar Južne Afrike

Prvi južnoafriški igralec je Lloyd Harris, na lestvici ATP na 274. mestu. Drugi je Nicolaas Scholtz (503.), tretji Ruan Roelefse (1645.), četrti, Raven Klaasen, pa je deseti igralec sveta med dvojicami. Za primerjavo, Grega Žemlja je ta teden na 145. mestu, še nekaj mest višje je Blaž Kavčič, Blaž Rola kot tretji najvišjerangirani Slovenec pa je še vedno višje kot najboljši Južnoafričan.

Ob zmagi v Centurionu v JAR-u bi Slovenija septembra igrala z zmagovalcem dvoboja Norveška - Danska za napredovanje v višji rang tekmovanja, ob porazu pa je reprezentančne sezone konec.

T. O.