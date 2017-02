Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Grega Žemlja bo imel popravni izpit za izgubljeni dvoboj dvojic v nedeljo ob 15.00. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sorodne novice Kavčič po skoraj 3 urah strl odpor Catarinaja, Žemlja Arneodoja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kavčič in Žemlja izgubila dvoboj dvojic

Če bo Slovenija napredovala, gre aprila v Južno Afriko

4. februar 2017 ob 17:31

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Po drugem dnevu obračuna 1. kroga druge evroafriške skupine Davisovega pokala med Slovenijo in Monakom v Mariboru je izid 2:1, saj je gostom pripadel dvoboj dvojic.

Romain Arneodo in Benjamin Balleret sta nadigrala Blaža Kavčiča in Grega Žemljo s 6:2, 6:4 in 6:3.

Slovenija bo poskušala dvoboj, v katerem je nesporni favorit, odločiti sebi v prid v nedeljo, ko sta na sporedu še dva dvoboja posameznikov. Ob 15. uri se bosta v dvorani ŽTK Maribor pomerila Žemlja in Lucas Catarina, nato pa še Kavčič in Arneodo.

Zmagovalec dvoboja se bo v 2. krogu srečal z Južno Afriko, ki je s 3:0 izločila Estonijo. Če bo to Slovenija, bo dvoboj od 7. do 9. aprila na jugu Afrike.



Maribor (trda podlaga):

SLOVENIJA - MONAKO 2:1

Kavčič - Catarina

6:4, 2:6, 6:2, 6:4



Žemlja - Arneodo

6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:4



Kavčič/Žemlja - Arneodo/Balleret

2:6, 4:6, 3:6



Nedelja ob 15.00:

Žemlja - Catarina



Kavčič - Arneodo

M. R.