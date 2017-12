Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tomaž Kavčič bo debitiral marca. Foto: BoBo VIDEO Kavčič se bo najprej pogo... VIDEO Novi selektor Kavčič: Nis... VIDEO Kavčič: Cilj je uvrstitev... Dodaj v

Kavčič najstarejši slovenski selektor, Katanec najmlajši na Euru

488. del rubrike Športni SOS

6. december 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Brane Oblak je bil edini slovenski selektor, ki je na reprezentančni klopi debitiral po 50. letu, kmalu se mu bo pridružil sedmi slovenski selektor Tomaž Kavčič.

Po imenovanju novega nogometnega selektorja na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaši vprašanji, ki se dotikata teme starosti nogometnih selektorjev. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.066. Koliko so bili stari selektorji, ko so prevzemali funkcijo selektorja slovenske nogometne reprezentance?

Jaša Lorenčič

Najmlajši selektor je bil Srečko Katanec, ki je prvo tekmo uvodnega mandata vodil pri dobrih 35 letih, na drugi strani skrajnosti je prav Tomaž Kavčič, ki je pred dnevi dopolnil 64 let. Prva preizkušnja ga čaka marca, ko se bo Slovenija pomerila z Avstrijo. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Selektor Prva tekma Starost Srečko Katanec 19. 8. 1998 35,09 Bojan Prašnikar 3. 6. 1992 39,33 Slaviša Stojanovič 15. 11. 2011 41,94 Zdenko Verdenik 8. 2. 1994 44,77 Bojan Prašnikar 5. 2. 1998 45,00 Matjaž Kek 7. 2. 2007 45,41 Bojan Prašnikar 21. 8. 2002 49,54 Srečko Katanec 6. 2. 2013 49,56 Branko Oblak 18. 8. 2004 57,23 Tomaž Kavčič marec 2018 64+



Opomba: Starost je izražena v letih, velja na dan prve uradne tekme, ki jo je vodil selektor. Katanec in Prašnikar sta razdeljena po vsakem mandatu posebej.

1.067. Če Kavčiču uspe Slovenijo res popeljati na evropsko prvenstvo, bo najbrž eden najstarejših selektorjev, ki bo svojo reprezentanco vodil na EP-ju. Kateri so najstarejši selektorji na EP-jih?

Jože Mlakar

Povprečna starost selektorjev na evropskih prvenstvih je 54 let. Kavčič bo prvi dan Eura 2020 star 66 let in pol. Samo devet selektorjev (od 160) je bila na uvodni dan posameznega evropskega prvenstva starejša od tega.

Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Selektor Reprezentanca EP Starost Giovanni Trapattoni Irska 2012 73,23 Otto Barić Hrvaška 2004 70,98 Luis Aragones Španija 2008 69,86 Otto Rehhagel Grčija 2008 69,83 Vujadin Boškov Jugoslavija 2000 69,07 Roy Hodgson Anglija 2016 68,84 Karel Brückner Češka 2008 68,57 Lars Lagerbäck Islandija 2016 67,90 Mihajlo Fomenko Ukrajina 2016 67,72 Tomaž Kavčič ? Slovenija ? 2020 66,54



Za zanimivost - najmlajši selektor, ki je svojo reprezentanco vodil na evropskem prvenstvu, je še vedno Srečko Katanec, ki je leta 2000 štel 36 let in 11 mesecev, bil je dobre tri tedne mlajši od Michela Platinija, ki je Francijo vodil na Euru 1992.

Slavko Jerič