Kavčič po skoraj 3 urah strl odpor Catarinaja, Žemlja Arneodoja

V soboto tekma dvojic

3. februar 2017 ob 18:22,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 22:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je na dvoboju 1. kroga 2. evroafriške skupine Davisovega pokala v tenisu proti Monaku povedla z 2:0. Blaž Kavčič je premagal Lucasa Catarinaja s 6:4, 2:6, 6:2 in 6:4, Grega Žemlja pa Romaina Arneodoja s 6:3, 6:4, 6:7 in 6:4.

Obračun Kavčiča v dvorani mariborskega železničarskega kluba je trajal dve uri in 44 minut, razmerje v točkah je bilo 114:103. Še 11 minut dlje je bil na igrišču Žemlja, osvojil je 153 točk, njegov tekmec pa 122.

Kavčič je v prvem nizu hitro povedel s 4:1, a je Catarina nato izenačil na 4:4. V deveti igri je Slovenec znova odvzel servis in v naslednji potrdil zmago za vodstvo v nizih z 1:0. V drugem je sledilo hitro vodstvo Monačana s 3:0 in po 6:2 izenačenje na 1:1.

Tudi v tretjem nizu je Catarina povedel z 2:0 in imel dve priložnosti za vodstvo s 3:0, a se je Kavčič zbral in osvojil kar šest iger zapored za zmago s 6:2. Podobno je bilo v četrtem nizu, ko je Catarina ušel na 4:1, toda nato je Kavčič spet dobil zadnjih šest iger in s 6:4 končal dvoboj.

"Nisem igral dobro, nasprotnik pa je ves čas igral v enakem ritmu. Nekaj težkih žog je zadel neubranljivo, nato pa zgrešil nekaj povsem lahkih žog. Danes sem lahko zadovoljen le z zmago, hkrati pa upam, da bomo dobro rešili težave, ki jih imam s podplatom. Strah me je postalo ob misli na peti niz, saj sem bil že v precejšnjih bolečinah zaradi vnetja na stopalu," je povedal Kavčič.

"Dvoboji, ki jih moraš dobiti, so najtežji. Razlika na lestvici na igrišču ni tako velika, hkrati pa je vsak nižjerangirani igralec zelo motiviran," je dejal Žemlja.

Sobotna igra dvojic se bo začela ob 15. uri, prav tako pa nedeljska dvoboja posameznikov.

Slovenija prvič po šestih letih nastopa v drugi evroafriški skupini Davisovega pokala. Proti Monaku bo vse razen zmage neuspeh. Najboljša slovenska igralca sta namreč uvrščena med prvih dvesto na svetu (Žemlja je 151., Kavčič 171.), medtem ko sta predstavnika Monaka le na 885. oz. 954. mestu. Na poti do vrnitve v prvo evroafriško skupino bo treba najprej premagati Monako, na začetku aprila pa še zmagovalca obračuna Južnoafriška republika - Estonija.

2. EVROAFRIŠKA SKUPINA, 1. krog

Maribor (trda podlaga):

SLOVENIJA - MONAKO 2:0

Kavčič - Catarina

6:4, 2:6, 6:2, 6:4

Žemlja - Arneodo

6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:4

Sobota ob 15.00:

Kavčič/Žemlja - Balleret/Oger

Nedelja ob 15.00:

Kavčič - Arneodo

Žemlja - Catarina

