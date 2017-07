Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič nadaljuje z vzponom na lestvici ATP. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kavčič pred Portorožem v vrhunski formi

Vmesna postaja ATP turnir v Mehiki

31. julij 2017 ob 07:44

Toronto - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski tenisač Blaž Kavčič je dobil drugi turnir serije challenger v treh tednih in se na najnovejši lestvici zavihtel na 84. mesto lestvice ATP.

30-letni Ljubljančan je v finalu turnirja v Granbyju v Kanadi s 6:3, 2:6, 7:5 premagal domačina Petra Polanskega, 115. igralca sveta, od katerega je bil boljši tudi v finalu Winnipega pred dvema tednoma. To je njegova 16. turnirska zmaga v karieri v 27 finalih.

Kavčič je letošnjo sezono začel na 217. mestu lestvice ATP. zdaj pa je najvišje v zadnjih dveh letih. Njegova rekordna uvrstitev je 71. mesto leta 2012.

"V finalu nisem ves čas igral na najvišjem nivoju, sem pa zelo vesel, da sem takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, zaigral najboljše in osvojil ključne točke. Tudi fizično se počutim zelo dobro, kar je spodbudno za nadaljevanje sezone. Imam še dva turnirja, najprej ATP turnir v Mehiki in nato še challenger v Portorožu, zatem pa si bom zagotovo vzel nekaj odmora. Najbolj pomembno je, da pravilno razporejam svoje moči med celotno sezono in ostajam zdrav," je povedal Kavčič.

Kavčič je na poti v Mehiko, kjer ga ta teden na turnirju ATP v Los Cabosu v prvem krogu čaka Francoz Vincent Millot. Kavčič bo nato odpotoval v Slovenijo, kjer bo prvi nosilec turnirja v Portorožu (7. do 12. avgust).

Lestvica ATP: 1. (1) A. MURRAY VB 7.750 2. (2) R. NADAL ŠPA 7.465 3. (3) R. FEDERER ŠVI 6.545 4. (5) S. WAWRINKA ŠVI 5.780 5. (4) N. ĐOKOVIĆ SRB 5.325 6. (6) M. ČILIĆ HRV 5.155 7. (7) D. THIEM AVT 4.065 8. (11) A. ZVEREV NEM 3.150 9. (8) K. NIŠIKORI JAP 3.140 10. (9) M. RAONIĆ KAN 3.130 11. (10) G. DIMITROV BLG 3.070 12. (12) J. TSONGA FRA 2.805 13. (13) D. GOFFIN BEL 2.560 14. (14) T. BERDYCH ČEŠ 2.480 15. (15) P. C. BUSTA ŠPA 2.350 ... 84. (100) B. KAVČIČ SLO 618 247. (244) B. ROLA SLO 206 290. (294) G. ŽEMLJA SLO 171

