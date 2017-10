Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič je na novi lestvici 99. igralec sveta. Foto: EPA Dodaj v

Kavčič se je prebil med najboljših sto

Wozniackijeva s šestega na tretje mesto

30. oktober 2017 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Blažu Kavčiču se je obrestoval odhod na Kitajsko, kjer se je udeležil turnirjev serije challenger. Na najnovejši lestvici ATP je zdaj 99., potem ko je pridobil osem mest.

Najboljši slovenski teniški igralec je moral v polfinalu ATP Challengerja v Sužuju priznati premoč 27-letnemu Moldavcu Raduju Albotu, a je kljub temu napredoval po lestvici. Uvrstitev v najboljšo stoterico je zelo pomembna, saj bi 30-letnemu Ljubljančanu, če bo do konca leta ubranil svoj položaj, prinesla neposredno uvrstitev v glavni žreb prvega turnirja za grand slam v novi sezoni.

Blaž Rola se je preizkusil na turnirjih v Južni Ameriki, kjer med posamezniki ni blestel, zato pa se je Ptujčan izkazal v konkurenci dvojic. V dvojicah je osvojil naslov zmagovalca challengerja ATP v Limi. Igral je skupaj z Mehičanom Miguelom Angelom Reyesem Varelo. Na najnovejši lestvici ATP je po novem 218.

V najboljši deseterici ni večjih sprememb. Mesti sta zamenjala Nemec Saša Zverev in Hrvat Marin Čilić. Rafael Nadal ima 1460 točk prednosti pred Rogerjem Federerjem.. Švicarski as je slavil na svojem domačem igrišču na turnirju ATP v Baslu, a se je odpovedal mastersu v Parizu zaradi priprave na zaključni turnir ATP v Londonu. S to odločitvijo je skorajda že izgubil možnosti, da bi do konca sezone še lahko prehitel Nadala na prvem mestu lestvice ATP. Sklepni turnir sezone ATP v Londonu bo na sporedu med 12. in 19. novembrom.

Hercogova tudi blizu najboljše stoterice

Danka Caroline Wozniacki, ki je v nedeljo v Singapurju prvič v karieri osvojila ženski sklepni masters sezone osmerice najboljših, je s šestega mesta na najnovejši svetovni teniški lestvici WTA napredovala na tretje. Pred njo sta na čelu ostali Romunka Simona Halep in Španka Garbine Muguruza.

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka Polona Hercog se še naprej počasi in zanesljivo vzpenja po lestvici WTA kar pomeni, da je vse bližje neposredni uvrstitvi v glavni žreb odprtega prvenstva Avstralije. Za 110. mesto na lestvici prejšnji teden je pridobila deset mest, sedaj pa je napredovala še za šest mest in je 104.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 30. OKTOBER 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.465 2. (2) R. FEDERER ŠVI 9.005 3. (3) A. MURRAY VB 4.790 4. (5) A. ZVEREV NEM 4.400 5. (4) M. ČILIĆ HRV 4.185 6. (6) D. THIEM AVT 3.935 7. (7) N. ĐOKOVIĆ SRB 3.765 8. (8) G. DIMITROV BLG 3.650 9. (9) S. WAWRINKA ŠVI 3.360 10. (10) D. GOFFIN BEL 2.975 11. (11) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.650 12. (12) M. RAONIĆ KAN 2.555 13. (14) S. QUERREY ZDA 2.525 14. (13) J. ISNER ZDA 2.505 15. (15) J.-W. TSONGA FRA 2.490 ... 99. (107) B. KAVČIČ SLO 547 218. (225) B. ROLA SLO 237 544. (387) G. ŽEMLJA SLO 58 LESTVICA WTA 30. OKTOBER 1. (1) S. HALEP ROM 6.175 2. (2) G. MUGURUZA ŠPA 6.135 3. (6) C. WOZNIACKI DAN 6.015 4. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.730 5. (5) V. WILLIAMS ZDA 5.597 6. (4) E. SVITOLINA UKR 5.500 7. (7) J. OSTAPENKO LAT 5.010 8. (8) C. GARCIA FRA 4.420 9. (9) J. KONTA VB 3.610 10. (10) K. MLADENOVIC FRA 2.885 11. (11) S. KUZNECOVA RUS 2.856 12. (12) C. VANDEWEGHE ZDA 2.819 13. (13) S. STEPHENS ZDA 2.722 14. (14) A.PAVLJUČENKOVA RUS 2.425 15. (15) A. SEVASTOVA LAT 2.295 ... 104. (110) P. HERCOG SLO 596 187. (187) T. ZIDANŠEK SLO 298 238. (232) D. JAKUPOVIĆ SLO 228

