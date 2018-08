Kavčič: Slovenija mora biti kompaktna

Cilj je uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020

22. avgust 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca bo kmalu začela obveznosti v novoustanovljeni Ligi narodov. Prvi tekmi v tem tekmovanju Slovenijo čakata 6. in 9. septembra, in sicer doma proti Bolgariji in v gosteh na Cipru.

Selektor Tomaž Kavčič bo seznam igralcev objavil sredi prihodnjega tedna, pravi pa, da bodo na vsako tekmo šli z željo po zmagi.

"Liga narodov nam, tako kot večini reprezentanc, predstavlja predvsem možnost za oblikovanje ekipe, ki naj bi potem igrala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Seveda pa ima tudi liga sama tekmovalni naboj, s tem, ko bomo vsako tekmo šli na zmago, pa se bomo skušali uvrstiti čim višje," je v pogovoru za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kavčič.

Samozavest je vedno pomembna

Pravi, da je bil premor dolg in da se lige šele dobro začenjajo, zaradi česar je tudi vpogled v formo igralcev malce omejen. Poudarja pa, da si želi videti, da pridejo vsi zdravi. Kavčičev mandat na čelu slovenske vrste se je sicer začel slabo, s porazoma in bledima predstavama proti Avstriji in Belorusiji, nekaj več pozitivnosti pa je vnesla zmaga proti Črni gori. "Tekma s Črno goro in ta zmaga je bila zelo pomembna po dveh slabih tekmah. Dala je dodatno samozavest, da smo videli, da lahko igramo. Na tem bomo gradili dalje. Samozavest pa je vedno pomembna, brez nje se ne da zmagovati, naš cilj pa je zmagovanje," je še dejal Kavčič.

Treba je graditi od spodaj

Še enkrat je poudaril, da je cilj priti na evropsko prvenstvo 2020. S kakšno Slovenijo? "Slovenija mora biti kompaktna, z zmagovalno miselnostjo. Dihati moramo kot eden, to je osnova, ne samo pri nas. Treba je graditi od spodaj in priti do prave igre. Čez noč pa to ne gre," je še povedal selektor. Ob Bolgariji in Cipru bo tekmec Slovenije v ligi C in skupini 3 še Norveška. Najboljši iz skupine bo imel možnost prek tega tekmovanja se uvrstiti na evropsko prvenstvo 2020 in napredovati v višji rang tekmovanja – ligo B.

Vstopnice že v predprodaji

Kot so sporočili z NZS-ja, so vstopnice za tekme evropske Lige narodov že v prodaji. Od danes je mogoče v predprodaji kupiti vstopnice za vse domače tekme. Cena posamične vstopnice je 15 evrov, medtem ko cena vstopnice za otroke do 14 let v družinskem sektorju znaša 7,5 evra. NZS se je sicer odločil za podaljšanje prodaje paketnih vstopnic, ki veljajo za vse tri domače tekme. Cena paketne vstopnice je 30 evrov za odrasle in 15 evrov za otroke. Vstopnice je mogoče kupiti v trgovini NZS NIKE na Mestnem trgu v Ljubljani, bencinskih servisih Petrol in prodajnih mestih Eventima.

M. L.