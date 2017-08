Kavčič uspešen, a z bolečinami, naprej tudi Žemlja

Žemlja oddal le tri igre

8. avgust 2017 ob 20:15,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 22:29

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Drugi dan teniškega turnirja serije challenger v Portorožu je prvi nosilec Blaž Kavčič v dobri uri s 6:4 in 6:4 premagal kvalifikanta, Rusa Jevgenija Karlovskega.

Kavčič, trenutno 84. igralec na lestvici ATP, je trikrat odvzel servis tekmecu, medtem ko je Karlovskemu to uspelo samo enkrat. V točkah je bilo skupno 64:58 za Slovenca.

V osmini finala se bo srečal z Aldinom Šetkićem iz Bosne in Hercegovine, ki je po dveh urah in pol s 6:2, 6:7 (4) in 6:4 izločil Toma Kočevarja Dešmana.

30-letni Ljubljančan kljub zmagi ni bil nasmejan. Pred dvobojem je moral vzeti protibolečinsko tableto zaradi bolečin v desnem kolenu in deloval je precej skeptično glede nadaljnjih nastopov v Portorožu. "Povedali so mi, da gre za vnetje, zato sem vzel tableto, ki mi je pomagala, a ne povsem. Upam, da bo jutri vse v redu, da se ne bom zbudil z oteklim kolenom, sicer bom moral odpovedati nastop, saj me čez tri tedne čaka nastop na US Opnu, za katerega trdo delam že vse leto," je dejal Kavčič, ki je pred prihodom na slovensko obalo v Kanadi osvojil dva challengerja.

Še bolj nezadovoljen je bil Kočevar Dešman, ki je izgubil tesen dvoboj in to potem, ko se je v tretjem nizu že vrnil nazaj v igro. "Jezen sem zaradi poraza, zadovoljen pa sem lahko, da sem dokazal, da sodim na turnirje challenger. V prihodnosti se jim bom bolj posvetil, saj je to edina pot, da izboljšam svojo uvrstitev na razpredelnici."

Žemlja: Če bi večkrat igral tako sproščeno kot danes ...

Na večernem dvoboju na osrednjem igrišču je bil Grega Žemlja, ki v Portorožu končuje kariero, s 6:1 in 6:2 boljši od 19-letnega debitanta na turnirjih serije challenger Grege Boha. V nadaljevanju turnirja se bo srečal s šestim nosilcem, Filipom Krajinovićem iz Srbije.

Medtem ko je bil mladi Boh zadovoljen z izkušnjo igranja na osrednjem igrišču ter dejstvom, da se je lahko pomeril z legendo slovenskega tenisa, je Žemlja dejal: "Če bi v svoji karieri več dvobojev odigral tako sproščeno kot danes, bi verjetno dosegel marsikaj več. A tako pač je in zdaj je prepozno za objokovanje."



Ob Kavčiču in Žemlji si je že v ponedeljek osmino finala zagotovil tudi 18-letni Ptujčan Sven Lah - pomeril se bo s hrvaškim kvalifikantom Frankom Škugorjem, ki je z zmago nad drugim nosilcem, Nemcem Petrom Gojowczykom, pripravil do zdaj največje presenečenje na turnirju.

Od challengerja z nagradnim skladom 43.000 evrov so se v torek poslovili še trije postavljeni igralci. Slovaka Lukaša Lacka (4.) je med gledalce poslal 19-letni Španec Jaime Delgado Fermosell, ki je za nastop na glavnem turnirju prejel povabilo organizatorja (6:4, 3:0), za Belorusa Jegorja Gerasimova (5.) je bil usoden zmagovalec Portoroža 2015, Italijan Luca Vanni (7:5, 6:3), Slovak Jožef Kovalik (8.) pa je izgubil s Špancem Pedrom Martinezom (1:6, 6:3, 7:5).

1. krog, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)

KAVČIČ (SLO/1) - KARLOVSKI (RUS)

6:4, 6:4

ŠETKIĆ (BIH) - KOČEVAR DEŠMAN (SLO)

6:2, 6:7 (4), 6:4

ORTEGA OLMEDO (ŠPA) - ČELEBIĆ (ČG)

6:3, 6:3

MARTINEZ (ŠPA) - KOVALIK (SLK/8)

1:6, 6:3, 7:5

FERMOSELL DELGADO (ŠPA) - LACKO (SLK/4)

6:4, 3:0, b. b.

IVAŠKA (BLR) - POPKO (KAZ)

6:3, 6:3

BERRETTINI (ITA) - GIUSTINO (ITA)

3:6, 6:3, 6:4

MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/7) - BALAZS (MAD)

7:5, 6:0

KRAJINOVIĆ (SRB/6) - ROSOL (ČEŠ)

6:4, 6:2

ŽEMLJA (SLO) - BOH (SLO)

6:1, 6:2

OLIVETTI (FRA) - GRANOLLERS (ŠPA)

6:4, 6:3

STAHOVSKI (UKR/3) - VIOLA (ITA)

7:6, 6:2

VANNI (ITA) - GERASIMOV (BLR/5)

7:5, 6:3

CICIPAS (GRČ) - DE MIANUR (AVS)

6:2, 6:3

LAH (SLO) - RAMIREZ HIDALGO (ŠPA)

6:4, 6:4

ŠKUGOR (HRV) - GOJOWCZYK (NEM/2)

6:3, 3:1, b. b.

