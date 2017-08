Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič je bil v prvem krogu uspešen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kavčič uspešen, Kočevar Dešman ne

Pravkar dvoboj Žemlja - Boh

8. avgust 2017 ob 20:15,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 20:48

Portorož - MMC RTV SLO

Drugi dan teniškega turnirja serije challenger v Portorožu je prvi nosilec Blaž Kavčič v dobri uri s 6:4 in 6:4 premagal kvalifikanta, Rusa Jevgenija Karlovskega.

Kavčič, trenutno 84. igralec na lestvici ATP, je trikrat odvzel servis tekmecu, medtem ko je Karlovskemu to uspelo samo enkrat. V točkah je bilo skupno 64:58 za Slovenca.

V osmini finala se bo srečal z Aldinom Šetkićem iz Bosne in Hercegovine, ki je po dveh urah in pol s 6:2, 6:7 (4) in 6:4 izločil Toma Kočevarja Dešmana.

Kavčič je pred prihodom na slovensko obalo v Kanadi osvojil dva challengerja.

Pravkar na osrednjem igrišču igrata še Grega Žemlja in Grega Boh.



1. krog, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)

KAVČIČ (SLO/1) - KARLOVSKI (RUS)

6:4, 6:4

ŠETKIĆ (BIH) - KOČEVAR DEŠMAN (SLO)

6:2, 6:7 (4), 6:4

ORTEGA OLMEDO (ŠPA) - ČELEBIĆ (ČG)

6:3, 6:3

MARTINEZ (ŠPA) - KOVALIK (SLK/8)

1:6, 6:3, 7:5

FERMOSELL DELGADO (ŠPA) - LACKO (SLK/4)

6:4, 3:0, b.b.

IVAŠKA (BLR) - POPKO (KAZ)

6:3, 6:3

BERRETTINI (ITA) - GIUSTINO (ITA)

3:6, 6:3, 6:4

MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/7) - BALAZS (MAD)

7:5, 6:0

KRAJINOVIĆ (SRB/6) - ROSOL (ČEŠ)

6:4, 6:2

ŽEMLJA (SLO) - BOH (SLO)

6:1, -:-

OLIVETTI (FRA) - GRANOLLERS (ŠPA)

6:4, 6:3

STAHOVSKI (UKR/3) - VIOLA (ITA)

7:6, 6:2

VANNI (ITA) - GERASIMOV (BLR/5)

7:5, 6:3

CICIPAS (GRČ) - DE MIANUR (AVS)

6:2, 6:3

LAH (SLO) - RAMIREZ HIDALGO (ŠPA)

6:4, 6:4

ŠKUGOR (HRV) - GOJOWCZYK (NEM/2)

6:3, 3:1, b.b.

M. R.