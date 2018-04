Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vid Kavtičnik je v svoji karieri enkrat že osvojil Ligo prvakov, s Kielom. Foto: EPA Dodaj v

Kavtičnik edini Slovenec na zaključku v Kölnu

Na zaključnem turnirju PSG, Nantes, Vardar in Montpellier

29. april 2018 ob 22:07

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Paris Saint-Germaina, Nantesa, skopskega Vardarja in Montpelliera z Vidom Kavtičnikom so polfinalisti Lige prvakov in s tem zaključnega turnirja, ki bo 26. in 27. maja v Kölnu.

V soboto so si prvo mesto na zaključnem turnirju priigrali igralci PSG-ja, ki so po dveh tekmah izločili poljske Vive Kielce, za katere igrajo Slovenci Blaž Janc, Uroš Zorman in Dean Bombač. Prva tekma se je končala s 34:28 za Francoze, druga pa prav tako v korist rokometašev iz francoske prestolnice, končni izid je bil 35:32. Janc je zadel štirikrat, Zorman in Bombač sta se med strelce vpisala enkrat.

Drugi polfinalisti so danes postali igralci Nantesa, ki so v dveh tekmah izločili Skjern. Na prvi tekmi je bilo 33:27 za Francoze, na drugi je bil izid izenačen (27:27).

Branilec lovorike Vardar iz Skopja je izločil Kiel Mihe Zarabca, v polfinale je napredoval zaradi več golov v gosteh. Prva tekma se je končala z 29:28 za Makedonce, druga pa z 28:27 za Nemce.

Zadnje mesto na zaključnem turnirju so si priigrali igralci Montpelliera, ki so izločili Flensburg. Na povratni tekmi so Francozi zmagali z 29:17, prva tekma se je končala z 28:28. Kavtičnika, ki bo tako edini slovenski predstavnik v Kölnu, danes ni bilo v kadru Montpelliera.

LIGA PRVAKOV

ČETRTFINALE, povratne tekme

PSG - Kielce 35:32 (17:15) 35:28

Janc 4, Bombač, Zorman po 1 za Kielce.



Skjern - NANTES 27:27 (12:15) 27:33



Vardar - KIEL 27:28 (13:13) 29:28

Zarabec 5 za Kiel.



MONTPELLIER - Flensburg 29:17 (14:9) 28:28

Kavtičnik ni bil v kadru Montpellierja.



Izidi prvih tekem so v krepkem.

Zaključni turnir najboljše četverice bo 26. in 27. maja v Kölnu.

Ž. K.