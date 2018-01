Kavtičnik: Ni veliko zmanjkalo za polfinale

Imeli smo veliko problemov, a odigrali smo lepo prvenstvo

25. januar 2018 ob 09:53

"Ponosen sem na fante, ponosen, da smo se borili drug za drugega, da smo dali vse od sebe in da imamo takšne navijače. Na tem moramo graditi," je po slovesu slovenskih rokometašev z evropskega prvenstva na Hrvaškem poudaril kapetan Slovenije Vid Kavtičnik.

Vidno izmučeni Kavtičnik je nekaj minut po težki bitki v Varaždinu s Čehi, ki se je končala z za Slovenijo neugodnim remijem (26:26), analiziral slovenski nastop na 13. evropskem prvenstvu.

Težko je reči, kaj nam je zmanjkalo

"Zelo težko je ocenjevati, kaj nam je zmanjkalo. A napake so sestavni del športa. Slabo smo začeli tekmo. Njihov vratar je branil vse, kar se je dalo. Ali je bila tekma izgubljena na začetku? Ne verjamem, ker se tekma ne izgubi na začetku. V drugem polčasu smo prišli v vodstvo, a so se oni spet vrnili. Vsekakor je bila ena kakovostna tekma," je o remiju s Čehi dejal Kavtičnik.

Zahvalil bi se navijačem

Kavtičnik je, čeprav se ni izšlo za polfinale, ponosen na prikazano igro: "Prvenstvo je bilo posebno. Imeli smo veliko podporo s tribun. Navijačem bi se rad zahvalil. Bili so naš osmi igralec. Ves ta šum v prvem delu ni bil prijeten. A fantje so se zbrali in odigrali, kot se spodobi. Zmotivirali smo se in ponosen sem na to."

Nihče nas ni razbil

Kavtičnik je poudaril tudi stabilnost v slovenski igri, saj Slovenci nobene tekme niso odigrali slabo. "V drugi del smo prišli s točko. Naredili smo vse, da bi prišli v polfinale in ni veliko manjkalo. Skozi prvenstvo smo pokazali konstantno igro. Nihče nas ni razbil. Obrambo smo držali dokaj kakovostno. So neki odtenki, ki jih je treba popraviti. A kot sem že večkrat rekel, imeli smo veliko problemov že pred začetkom, nato tudi med samim tekmovanjem. Na koncu smo odigrali lepo prvenstvo. Mogoče nam je zmanjkalo malo sreče," je na koncu dodal Kavtičnik.

