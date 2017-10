Kavtičnik v Stožicah prvič po poškodbi v slovenskem dresu

Prvi ciklus priprav na evropsko prvenstvo v rokometu

22. oktober 2017 ob 19:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska moška članska reprezentanca je v Ljubljani začela prvi cikel priprav na evropsko prvenstvo 2018, v katerem bo dvakrat zaigrala tudi proti gostiteljem Hrvatom. Prvič že v četrtek v dvorani Stožice, v soboto pa bo tekma v zagrebški Areni.

Selektor Veselin Vujović je na pripravah zbral 23 rokometašev, med njimi tudi štiri novince - Aleksa Vlaha in Danija Zugana iz Kopra, Jako Malusa (Celje Pivovarna Laško) ter Grego Okleščna, člana novomeške Krke. Prvič po operaciji križnih vezi bo slovenski dres oblekel kapetan Vid Kavtičnik, zaradi poškodb pa se tokratne akcije nista mogla udeležiti Jan Grebenc in Borut Mačkovšek.

"To je edina akcija do evropskega prvenstva, na kateri lahko preverimo nekaj novih igralcev in ocenimo kdo je lahko kandidat za nastop v reprezentančnem dresu, obenem pa začnemo postavljati koncept igre, kakršno želimo igrati januarja na Hrvaškem. Prav tako želimo narediti načrt fizične priprave, ki bi ga izvajali v klubih, saj pred prvenstvom za to ne bomo imeli časa," je povedal Vujović.

Rokometne legende v Stožicah

Dvoboj v Ljubljani bo imel tudi praznični pridih - Rokometna zveza Slovenije bo namreč pred članskim dvobojem priredila Pozdrav legendam, poseben športno-humanitaren dogodek, na katerem se bodo zbrali rokometaši, ki so zastopali barve naše države v zadnjih 25 letih. Na tem seznamu je 98 igralcev, izkupiček pa bo RZS namenil za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića.

Vstopnice, ki veljajo za obe tekmi v Stožicah, se zelo dobro prodajajo, saj je zasedenih že prek 4.000 sedežev.

ČLANI, PRIPRAVLJALNE TEKME

Ljubljana (Stožice), četrtek, 26. oktobra, ob 18.00:

SLOVENIJA : HRVAŠKA

Zagreb (Arena Zagreb), sobota, 28. oktobra, ob 20.15:

HRVAŠKA : SLOVENIJA

