Kavtičnik: Verjamem, da bomo grizli kot levi

Težko je oceniti moč prenovljene reprezentance

5. januar 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za rokometaša Vida Kavtičnika bo svetovno prvenstvo v Franciji še dodaten izziv, saj bo to zanj prvo tekmovanje, na katerem bo kapetan Slovenije.

32-letni Kavtičnik, ki lahko igra tako na položaju desnega krila kot tudi na zunanjem položaju, je kapetanski trak prevzel od Uroša Zormana. "Zadovoljen sem, da sem dobil ponovno vidnejšo vlogo v reprezentanci. To mi veliko pomeni," pravi Kavtičnik.

Potrudil se bom po najboljših močeh

In nadaljuje. "Seveda je to velika čast, hkrati pa tudi velika odgovornost. Prihajam za dolgotrajnim kapetanom Urošem Zormanom, ki je pustil velik vtis. Ne samo v reprezentanci, ampak tudi v celotnem slovenskem rokometu, tako da je ta čast še toliko večja. Jaz upam in verjamem, da lahko to ekipo vodim, potrudil se bom po najboljših močeh. Upam, da bom dober kapetan in da bom lahko pomagal mlajšim igralcem," je o novi 'vlogi' povedal Kavtičnik.

Treba bo počakati na prave tekme

Reprezentanca je doživela pomladitev, saj v njej ni več Uroša Zormana in Gorazda Škofa. Manjkal bo tudi Dean Bombač. Kavtičnik meni, da bo za oceno moči te reprezentance treba počakati na prave tekme. "Zaenkrat smo skupaj odigrali le tekmo proti Savdski Arabiji. Pravi test šele prihaja proti zelo močni Franciji. Tudi če izgubimo dve tekmi proti Francozom, to ni nekaj strašnega. Mislim, da je najpomembnejše, da napredujemo, da mladi igralci, ki bodo dobili vidnejše vloge, izkoristijo priložnost in da napredujemo kot ekipa. Kot je dejal selektor, bo ekipa po šestih, 12 mesecih še močnejša. Jaz v to verjamem," razmišlja Kavtičnik.

Grizli bomo kot levi

In dodaja: "Upam, da bodo tudi mlajši igralci priložnost na svetovnem prvenstvu videli kot čast in ponos, ne pa kot breme. Tudi če bodo naredili napake, ni nobenega problema. Verjamem v fante, da bodo dali vse od sebe, da bomo grizli kot levi. In da z malo sreče, ne bom rekel, da se borimo za medalje, ampak upam, da bomo prišli v iz skupine naprej v čimboljši poziciji, nato pa bomo videli, kako in kaj. Vem, da smo vsi dosti kvalitetni. Verjamem, da bomo na prvenstvu v dobri formi. Tako individualno kot kolektivno."



Igralci so po OI utrujeni. Bomo videli.

Kavtičnik si že osmo leto kruh služi v Montpellierju, zato bo zanj prvenstvo skoraj kot domače. "V Franciji se veliko vlaga v rokomet. Ljudje ga imajo radi, zato se za obiskanost tekem ni treba bati. Francozi so vedno favoriti za medalje. So izkušeni igralci, ki so osvojili vse, kar se je dalo. In to ne enkrat, ampak nekatere lovorike dvakrat, trikrat. So definitivno prvi favoriti, sledijo Danci. A to je leto po olimpijskih igrah. Igralci so utrujeni, tako da bomo videli. Tudi mi smo bili na svetovnem prvenstvu v Španiji četrti (leta 2013, op. a.) pa nismo igrali na OI. Imeli smo morda malce več zagona, svežine in take reči se kar poznajo, bomo videli," ne želi preveč napovedovati Kavtičnik.

Aleš Vozel, @vozela1