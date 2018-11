Dodaj v

Kawhi Leonard

26. november 2018 ob 08:10

Toronto - MMC RTV SLO

Slišal sem, da je Gregg Popovich dejal, da nisem bil vodja ekipe. To je kar malce smešno. Ne vem, če je govoril le o lanski sezoni. Če nisi na parketu, je težko voditi ekipo.

Zdaj to sploh ni več pomembno. Igram za Toronto in zanima me le letošnja sezona. Imamo visoke cilje.

Kawhi Leonard je bil MVP finala Lige NBA leta 2014, ko je San Antonio premagal Miami s 4:1 v zmagah. To je bil peti naslov za Spurse, ki vse od tiste sezone niso več igrali v finalu. Leonard je lani zaradi poškodbe odigral le devet tekem za San Antonio, zelo pa se je tudi poslabšal odnos s trenerjem Popovichem. Poleti so ga Spursi poslali v Toronto skupaj z Dannyjem Greenom, v nasprotno smer pa sta odšla DeMar DeRozan in Jakob Poeltl.

Popovich je prejšnji teden izjavil, da je bil Leonard odličen igralec, ni pa bil vodja Spursov. Ta vloga je v garderobi pripadla Manuju Ginobiliju, letos pa jo je prevzel LaMarcus Aldridge, ESPN.

A. G.