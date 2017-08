Kdo bo številka 1? Federer in Nadal imata vse v svojih rokah

Agassi je bil najstarejši igralec na vrhu lestvice ATP

14. avgust 2017 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kolo časa se je tudi uradno zavrtelo desetletje v preteklost, Roger Federer in Rafael Nadal bosta namreč v Cincinnatiju igrala za prvo mesto na lestvici ATP.

Trenutni pogled na popolnoma svežo lestvico je naslednji - na vrhu je Andy Murray (7.750 točk), sledita pa mu Rafael Nadal (7.555) in Roger Federer (7.145). Murray je že pred časom zaradi poškodbe odpovedal nastop v Cincinnatiju, kjer se je lani prebil v finale, kar pomeni, da bo imel naslednji teden prav gotovo na računu 600 točk manj. Nadal brani vsega le 90 točk, Federer pa nobene (saj lani po Wimbledonu ni več igral), kar pomeni, da bo eden od velikanov skočil na vrh lestvice.

Kakšni so scenariji?

Scenarij Nadal Federer trenutno 7.555 7.145 odbitek 7.465 7.145 2. krog 7.475 7.155 osmina finala 7.555 7.235 četrtfinale 7.645 7.325 polfinale 7.825 7.505 finale 8.065 7.745 zmaga 8.465 8.145



Opomba: V vrstici trenutno je število točk, ki ga imata na aktualni lestvici (14. avgust), v vrstici odbitek pa je stanje točk, ko odbijemo točke, ki jih branita v lanski izvedbi Cincinnatija. Sledijo izračuni točk za vse scenarije.

Izračun je jasen - oba imata usodo v svojih rokah, kdor bi osvojil turnir, bi si s tem zagotovil tudi prvo mesto naslednji ponedeljek. V najbolj napetem razpletu bi za to lahko obračunala kar med seboj.

Federer je na vrhu lestvice prebil kar 302 tedna, s čimer je že tako ali tako rekorder. Do zdaj je bilo na vrhu 26 igralcev.

Največ tednov na vrhu lestvice

Igralec Tedni Roger Federer 302 Pete Sampras 286 Ivan Lendl 270 Jimmy Connors 268 Novak Đoković 223 John McEnroe 170 Rafael Nadal 141 Björn Borg 109 Andre Agassi 101 Lleyton Hewitt 80 ... ... Andy Murray 40



Opomba: V krepkem tekstu so aktivni igralci.

Pri 36 letih lahko postavi nov rekord

Federerju se v primeru uspeha obeta še en rekord. Pred dnevi je dopolnil 36 let, najstarejši igralec, ki je bil na vrhu te lestvice pa je bil Andre Agassi, ki je bil star 33 let in 131 dni.

Lestvica ATP, 14. avgust: 1. (1) A. MURRAY VB 7.750 2. (2) R. NADAL ŠPA 7.555 3. (3) R. FEDERER ŠVI 7.145 4. (4) S. WAWRINKA ŠVI 5.780 5. (5) N. ĐOKOVIĆ SRB 5.325 6. (6) M. ČILIĆ HRV 5.155 7. (8) A. ZVEREV NEM 4.470 8. (7) D. THIEM AVT 4.030 9. (9) K. NIŠIKORI JAP 3.285 10. (10) M. RAONIĆ KAN 3.230 11. (11) G. DIMITROV BLG 3.070 12. (12) J. TSONGA FRA 2.770 13. (13) D. GOFFIN BEL 2.560 14. (16) R. BAUTISTA ŠPA 2.425 15. (14) T. BERDYCH ČEŠ 2.390 ... 89. (87) B. KAVČIČ SLO 617 243. (242) B. ROLA SLO 206 323. (294) G. ŽEMLJA SLO 148

S. J.