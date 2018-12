Dodaj v

Kdo se bo prijel za glavo in kdo si bo oddahnil?

Osmina finala Lige prvakov bo razvlečena na ves mesec

17. december 2018 ob 09:02

Nyon - MMC RTV SLO

Danes opoldne bodo na sedežu Uefe v Nyonu izžrebali pare osmine finala Lige prvakov, uro pozneje pa še pare šestnajstine finale Evropske lige.

Finale Lige prvakov bo 1. junija v Madridu. Foto: EPA

Pravila pred žrebom so enaka kot prejšnja leta. V osmini finala se ne morejo pomeriti klubi, ki so igrali v isti skupini, in klubi, ki so iz iste države. Zmagovalci skupin bodo prve tekme igrali v gosteh.

Osmina finala bo spet razvlečena na ves mesec. Začela se bo 12. februarja in končala 13. marca. Žreb četrtfinala bo 15. marca. Četrtfinale bo potekal od 9. do 17. aprila, polfinale pa od 30. aprila do 8. maja. Finale bo 1. junija v Madridu na stadionu Atletica.



Prvi boben: Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris SG, Porto, Real Madrid.

Drugi boben: Ajax, Atletico Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Tottenham.



Kdo s kom v Evropski ligi?

Ob 13. uri se bo začel žreb Evropske lige. Prve tekme 1/16-finala bodo 14. februarja, povratne pa teden dni pozneje.



Prvi boben: Arsenal, Bayer, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dinamo Kijev, Eintracht, Genk, Inter, Napoli, Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit.

Drugi boben: Bate Borisov, Celtic, Club Brugge, Fenerbahče, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmö, Olympiacos, Rapid, Rennes, Sporting Lizbona, Šahtar, Slavia Praga, Viktoria Plzen, Zürich.



R. K.