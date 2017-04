Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Pierre-Emerick Aubameyang je s črno masko proslavil zadetek. Foto: Reuters Thilo Kehrer je rešil Schalke in poskrbel za miren april v Gelsenkirchnu. Navijači poraza v derbiju ne oprostijo hitro. Foto: Reuters Robert Lewandowski je dosegel že 24 zadetkov v letošnji sezoni. Na vrhu lestvice strelcev se je izenačil z Aubameyangom. Foto: Reuters Thomas Müller in Thiago Alcantara sta v sijajni formi. Zelo dobra napoved za Ancelottija pred zahtevnima tekmama z Realom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kehrer na porurskem derbiju odgovoril maskiranemu Aubameyangu

Šov Lewandowskega in Müllerja na Allianz Areni

1. april 2017 ob 18:34

Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

171. derbi Porurja med Schalkejem in dortmundsko Borussio se je končal brez zmagovalca (1:1). Bayern je s hat-trickom Roberta Lewandowskega napolnil mrežo Augsburga (6:0).

Dortmundčane aprila čakata dve tekmi četrtfinala Lige prvakov proti Monacu, Schalke pa se bo v Evropski ligi srečal z Ajaxom, a za navijače obeh ekip je vedno ključen derbi. 62.227 navijačev je pripravilo sijajno vzdušje na Veltins Areni.

Aubameyang s črno masko razjezil navijače Schalkeja

Črno-rumeni so prevzeli pobudo v drugi polovici prvega polčasa. V 53. minuti je Guido Burgstaller skušal streljati iz obrata, a ga je Sokratis držal z roko. Sodnik Felix Zwayer se ni odločil za najstrožjo kazen, gostje so izvedli protinapad. Ousmane Dembele je sijajno podal v prazen prostor do Šindžija Kagave, ki je podaljšal do Pierra Emericka Aubameyanga. Gabonec je le še podstavil desnico in zatresel nebranjeno mrežo. Prevajalec Massimo Mariotti mu je vrgel črno masko, ki si jo je nadel čez obraz in še bolj razjezil navijače Schalkeja.

Kehrer unovčil lepo podajo Goretzke

Četrt ure pred koncem je imel Dembele z leve strani veliko priložnost za povišanje vodstva, vendar je zadel le vratnico. V 77. minuti je Leon Goretzka s peto sijajno podal žogo nazaj do 20-letnega Thila Kehrerja, ki je z natančnim strelom z desetih metrov poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

Navijači Schalkeja so dobili velik zalet. Branilec Borussie Marc Bartra je v 92. minuti žogo v kazenskem prostoru odbil z roko, a je Zwayer le zamahnil z roko. Trener Markus Weinzierl je izgubil živce in moral je na tribuno.

V Münchnu le še čakajo na potrditev rekordnega petega zaporednega naslova v Bundesligi, predsednik Uli Hoeness že sprejema čestitke za naslov. Trener Carlo Ancelotti ne dovoli, da bi igralci razmišljali le o madridskem Realu, ki prihaja na Allianz Areno 12. aprila. V vratih je bil Sven Ulreich, ki pa ni imel prav nobenega dela, Manuel Neuer še okreva po operaciji stopala.

Lewandowski na vrhu lestvice strelcev ujel Aubameyanga

Gostje, ki so predlani zmagali v Münchnu, so se le branili. Zdržali so do 17. minute, ko je Thiago Alcantara odlično podal do Lewandowskega, ki si je žogo lepo zaustavil in jo z levico zabil pod prečko. Poljak je devet minut pred odmorom z desne strani podal pred vrata, kjer je Thomas Müller podstavil desno koleno in žoga se je odbila v mrežo.

Müllerju se je končno odprlo

V drugem polčasu je Augsburg popolnoma razpadel. V 55. minuti je Franck Ribery zaposlil Lewandowskega, ki je z desetih metrov povišal na 3:0. Poljski zvezdnik je nato s peto našel Thiaga, ki je z drsečim štartom potisnil žogo prek golove črte. Hat-trick je Lewandowski dosegel z glavo iz bližine v 79. minuti. V naslednji akciji je Jerome Boateng z dolgo podajo našel Müllerja, ki je postavil končni izid. Danes je dosegel dva gola, v celotni sezoni do današnje tekme pa le enega. Soigralci so se najbolj veselili prav konca njegovega strelskega posta.

26. krog:

HERTHA - HOFFENHEIM 1:3 (1:1)

Pekarik 32.; Kramarić 39./11-m, 86., Süle 76.

RK: Mittelstädt 58./Hertha



BAYERN - AUGSBURG 6:0 (2:0)

Lewandowski 17., 55., 79., Müller 36., 80., Thiago 62.

Bayern: Ulreich, Lahm, J. Boateng, Hummels (73./Rafinha), Juan Bernat, Kimmich, Thiago (66./Renato Sanches), Coman (62./Robben), Müller, Ribery, Lewandowski.

Augsburg: Hitz, Danso, Kačar, Janker, Verhaegh (80./Schmid), Rieder, Max, Moravek (46./Teigl), Kohr, Dži, Bobadilla (46./Hal. Altintop).

Sodnik: Christian Dingert

SCHALKE - BORUSSIA (D) 1:1 (0:0)

Kehrer 77.; Aubameyang 53.

Schalke: Fährmann, Coke (70./Schöpf), Höwedes, Nastasić, Kehrer, Stambouli (70./Meyer), Bentaleb, Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting, Burgstaller (85./Huntelaar).

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Weigl, Castro, Passlack (73./Guerreiro), Schmelzer (79./Mor), Kagava (87./Pulisic), Dembele, Aubameyang.

Sodnik: Felix Zwayer





HAMBURGER SV - KÖLN 2:1 (1:1)

N. Müller 13., Holtby 91.; Jojić 25.

Maroh (Köln) je igral v prvem polčasu.



RB LEIPZIG - DARMSTADT 4:0 (1:0)

Keita 12., 80., Forsberg 67., Orban 79.

RK: Sirigu 72./Darmstadt

FREIBURG - WERDER 2:5 (0:2)

Petersen 64., Grifo 77.; Kruse 21., Delaney 45., 47., 86., Bartels 71.

Ob 18.30:

EINTRACHT - BORUSSIA (M)



Nedelja ob 15.30:

INGOLSTADT - MAINZ



Ob 17.30:

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG

Lestvica: BAYERN 26 20 5 1 67:13 65 RB LEIPZIG 26 16 4 6 47:28 52 HOFFENHEIM 26 12 12 2 49:26 48 BORUSSIA (D) 26 13 8 5 55:28 47 HERTHA 26 12 4 10 35:33 40 KÖLN 26 9 10 7 38:31 37 EINTRACHT 25 10 6 9 26:27 36 FREIBURG 26 10 5 11 34:47 35 SCHALKE 26 9 7 10 33:28 34 BORUSSIA (M) 25 9 5 11 30:34 32 WERDER 26 9 5 12 39:46 32 BAYER (L) 25 9 4 12 37:40 31 HAMBURGER SV 26 8 6 12 26:47 30 MAINZ 25 8 5 12 33:41 29 WOLFSBURG 25 8 5 12 23:34 29 AUGSBURG 26 7 8 11 24:40 29 INGOLSTADT 25 5 4 16 23:42 19 DARMSTADT 26 4 3 19 17:51 15

A. G.