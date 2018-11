Kek: Sem optimist. Prepričan sem, da se da narediti dobra zgodba.

V nedeljo žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020

27. november 2018 ob 16:11,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 18:37

Ljubljana/Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

"Biti selektor je velik ponos, motiv in strašen izziv," je po imenovanju na položaj selektorja slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju dejal Matjaž Kek.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na Brdu pri Kranju pričakovano tudi uradno soglasno potrdila Keka na mesto selektorja nogometne reprezentance. Kek je uro po imenovanju imel prvo novinarsko konferenco v svojem drugem mandatu na čelu reprezentance.

Matjaž je tukaj, da z igralci, sodelavci in mediji naredi nekaj dobrega za slovenski nogomet

"Gre za izredno čast, hkrati pa zadovoljstvo in veselje, ko ti zaupajo mesto selektorja reprezentance tvoje države. Gre za ponos, motiv in strašen izziv. Ali je Matjaž pravi, ali ne, bo pokazal čas. Matjaž je tukaj, da bo skupaj z igralci, sodelavci in mediji naredil nekaj dobrega za slovenski nogomet. Če bi bilo idealno, jaz tukaj ne bi sedel. A ne glejmo v preteklost, ampak naprej. Potencial je, tudi v mlajših selekcijah. Zagotovo moja osnovna naloga je, da vse skupaj združim v celoto, ki bo prinesla pozitiven rezultat. Sem optimist, prepričan sem, da se da narediti dobra zgodba," je v prvem odzivu po imenovanju dejal Kek.

Povej, hočeš ali nočeš igrati?

"Diagnozo slovenske reprezentance je težko dati. Prepričan sem, da potencial je, a je potrebna odprta komunikacija. Z menoj na čelu se morajo vsi zavedati, kakšna čast in obveza je sodelovati v reprezentanci. V komunikaciji z igralci pride do bistva. Hočeš ali nočeš? Če nočeš, potem povej. Če hočeš, potem pridi in na glavo, da pridemo do rezultata," je nadaljeval Kek.

Baza premajhna, da ne bi igrali najboljši

Kek se bo potrudil, da bi v reprezentanci igrali najboljši, tudi Jan Oblak, ki ga pod prejšnjim selektorjem Tomažem Kavčičem ni bilo: "Baza je premajhna, da ne bi igrali najboljši. Prvo, kar mislim narediti, je, da v direktni komunikaciji razčistim stvari, če je kaj za razčistiti. Zagovarjam to, da igrajo najboljši. Preveč se je govorilo o posameznikih, premalo pa o ekipi. Želim, da se vsi osebni interesi žrtvujejo za ekipo."

Glavni trener bo Igor Benedejčič

Keku bodo v strokovnem štabu pomagali glavni trener Igor Benedejčič, z Reke prihaja Luka Brkljaća, medtem ko trener vratarjev ostaja Borut Mavrič.

V nedeljo žreb kvalifikacij za Euro 2020

Prva naloga za Keka, ki je podpisal pogodbo do konca svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju, bo udeležba na žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo leta 2020, ki bo v nedeljo, 2. decembra, v Dublinu.

Kek Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo

57-letni Mariborčan se je v prvem mandatu na klopi slovenske reprezentance izkazal, saj jo je popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Slovenci so na jugu črne celine po zmagi nad Alžirijo, remijem z ZDA in porazom z Anglijo za las ostali brez osmine finala. Nekaj mesecev pozneje, to je oktobra 2010, je Slovenija dosegla tudi najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici – 15.

Uspešno delo na Reki

Kek je po slovesu s slovenske klopi za kratek čas vodil Al Itihad iz Savdske Arabije, nato pa se je za pet let (2013–18) preselil na klop Rijeke, ki jo je v sezoni 2016/17 popeljal do zgodovinskega prvega naslova hrvaškega prvaka. Kek in Rijeka sta se nato razšla oktobra letos po nekaj slabših izidih.

Kek je igralsko kariero začel v Železničarju, nato pa jo nadaljeval v Mariboru, Spittalu, GAK-u in za konec spet v štajerski prestolnici. Prav v rojstnem Mariboru je naredil tudi prve trenerske korake. Najprej kot pomočnik, nato pa med letoma 2002 in 2004 tudi kot glavni trener Maribora.

Na spodnji povezavi si oglejte celotno novinarsko konferenco Matjaža Keka z Brda pri Kranju.

A. V.