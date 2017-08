Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek bo z Rijeko v skupini D. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kek bo z Rijeko gostoval na San Siru

Znane skupine letošnje Evropske lige

25. avgust 2017 ob 14:09

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA

V Monte Carlu so danes izžrebali še skupine za nogometno Evropsko ligo. Na Reko k Matjažu Keku in Maticu Črnicu prihaja italijanski velikan AC Milan, Austria Dunaj in AEK iz Aten.

Atalanta, za katero igrata slovenska reprezentanta Josip Iličić in Jasmin Kurtić, bo igrala v skupini E z Lyonom, Evertonom in Apollonom. V skupini F bo igral danski prvak Köbenhavn, v katerem eno glavnih vlog igra slovenski reprezentant Benjamin Verbič. Njegovo ekipo čakajo obračuni z moskovsko Lokomotivo, Šerifom in Zlinom.

Švicarski Lugano, član tega kluba je Domen Črnigoj, bo napredovanje v izločilne boje lovil v skupini G, v kateri so še Viktoria Plzen, Steaua in izraelski Hapoel Beer Sheva, klub, ki ga je v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov izločil Maribor.

Köln občasnega slovenskega reprezentanta Dominica Maroha je bil izžreban v skupino H, kjer so še Arsenal, Bate Borisov in Crvena zvezda. V skupini I so RB Salzburg, Marseille, ki si je skupinski del Evropske lige priigral sinoči proti Domžalam, Vitoria ter Konyaspor slovenskega reprezentančnega branilca Nejca Skubica. Tim Matavž in njegov Vitesse bo igral v skupini K, meril se bo proti Laziu, Nici in Zulte-Waregemu.

Skupinski del se bo začel 14. septembra in končal 7. decembra, izločilni boji pa se bodo začeli 15. februarja. Finale bo 16. maja gostil Lyon.

Evropska liga, skupinski del

Skupina A:

VILLARREAL

MACCABI TEL AVIV

ASTANA

SLAVIA PRAGA

Skupina B:

DINAMO KIJEV

YOUNG BOYS

PARTIZAN

SKENDERBEU

Skupina C:

BRAGA

LUDOGOREC

HOFFENHEIM

ISTANBUL BASAKSEHIR

Skupina D:

MILAN

AUSTRIA DUNAJ

RIJEKA

AEK ATENE

Skupina E:

LYON

EVERTON

ATALANTA

APOLLON LIMASSOL

Skupina F:

KÖBENHAVN

LOKOMOTIVA MOSKVA

ŠERIF TIRASPOL

ZLIN

Skupina G:

VIKTORIA PLZEN

STEAUA BUKAREŠTA

HAPOEL BER ŠEVA

LUGANO

Skupina H:

ARSENAL

BATE BORISOV

KÖLN

CRVENA ZVEZDA

Skupina I:

SALZBURG

MARSEILLE

VITORIA GUIMARAES

KONYASPOR

Skupina J:

ATHLETIC BILBAO

HERTHA BERLIN

ZORJA LUGANSK

ÖSTERSUNDS

Skupina K:

LAZIO

NICA

ZULTE-WAREGEM

VITESSE

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG

REAL SOCIEDAD

ROSENBORG

VARDAR

M. L.