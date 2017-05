Kek: Do 15. junija se ne bom pogovarjal z drugimi klubi

Konec tedna obračun s Hajdukom

8. maj 2017 ob 11:38

Reka - MMC RTV SLO

Trener Rijeke Matjaž Kek je za lokalno televizijo zanikal, da bi se pogovarjal s predstavniki Crvene zvezde, v katero so ga po odstopu Miodraga Božovića že preselili srbski mediji.

"Kdor me pozna, dobro ve, kaj si o tem mislim. Z Rijeko imam pogodbo do 15. junija, do takrat se ne bom pogovarjal z drugimi klubi. Želim delati in živeti tukaj, zaradi strokovnega štaba, igralcev, še posebno pa navijačev, si kaj takega ne bi privoščil," je dejal Kek.

Štiri kroge pred koncem hrvaškega prvenstva je Kek z Rijeko na pragu naslova, saj ima pred serijskim prvakom Dinamom pet točk naskoka. Rijeko konec tedna čaka jadranski derbi s Hajdukom, ki bo v soboto ob 17. uri. Dinamo bo dan prej gostoval pri Splitu.

Srbski portal Mondo je zapisal, da je nekdanji slovenski selektor pred mesecem sklenil ustni dogovor s predstavniki Crvene zvezde. Kek naj bi bil na Reki razočaran, ker se je uprava odločila, da bo denar vložila v novi stadion in ne v izboljšanje ekipe.

Beograjski klub, nekdanji evropski prvak, je sicer že našel začasno zamenjavo za Božovića, do konca sezone ga bosta s klopi vodila Boško Đurovski in Milan Kosanović.

R. K.