Kek: Predstavljati Hrvaško na tak način ni dobro

Mariborčan želi Rijeko čim prej popeljati iz krize

3. november 2017 ob 10:37

Nogometaši Rijeke so v 4. krogu Evropske lige na svojem stadionu doživeli hud poraz. Austria z Dunaja je bila boljša s 4:1. Trener Matjaž Kek je pod vse večjim pritiskom.

Avstrijski prvoligaš je še poglobil krizo Rijeke, ki po ligaškem dvojčku v prejšnji sezoni letos ne najde poti do uspeha. Na prvenstveni lestvici hrvaške lige so tretji, za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostajajo za 9 točk, v Evropski ligi zasedajo zadnje mesto skupine D.

O krizi se bo treba pogovoriti

Tekma se je na Rujevici prelomila v drugem polčasu, ko je Domagoj Pavičić po dobri uri igre izenačil izid na 1:1, že v naslednjem napadu pa so Avstrijci s še drugim golom Dominika Prokopa znova povedli (1:2). Krivulja je od tedaj strmo padla, Josip Mišić je v 72. minuti prejel rdeči karton, Dunajčani pa so do konca tekme mrežo Andreja Prskala zatresli še dvakrat. "Poraz je še posebej boleč, ko izgubiš domačo tekmo na takšen način, toda že čez tri, štiri dni imamo novo tekmo, na katero se moramo zdaj osredotočiti, vseskozi moramo gledati naprej," je po tekmi dejal nekdanji slovenski selektor in priznal, da je Rijeka trenutno v veliki krizi: "O tem se bo treba pogovoriti, analizirati bo treba vse, da se stvari popravijo. Rijeka je hrvaški prvak, in da se na takšen način predstavlja državo, ni dobro."

Vratar rešil še hujši poraz

Kekovi varovanci so v letošnji izvedbi hrvaškega elitnega prvenstva utrpeli že pet porazov (lani v celi sezoni zgolj dva), v Evropski ligi so na štirih tekmah klonili trikrat. "Austrii lahko le čestitam, zasluženo so zmagali, saj so pokazali veliko več. Žal mi je za vsakega navijača. S tribun smo dobili bučno podporo, a na igrišču smo bili slabi," je dodal Kek in priznal, da je Prskalo ekipo med vratnicama v zaključku tekme reševal pred še hujšim porazom.

Ekipo želi dvigniti iz krize

Po nebleščečih igrah v letošnji sezoni se pod vprašaj postavlja Kekova prihodnost na klopi hrvaških prvakov, a 56-letnik zaenkrat nima namena oditi. Celo nasprotno, ekipo želi čim hitreje popeljati iz krize. "Kar se tiče odgovornosti, jaz sem trener in tu ni nobenega dvoma - jaz sem odgovoren za to ekipo. Ko se tolikokrat izgubi, je na meni, da poskušam ekipo dvigniti iz krize," je končal Mariborčan.

Mitja Lisjak