Kek: Razmišljam o igranju s tremi ofenzivnimi nogometaši

Matjaž Kek gost Boštjana Janežiča v oddaji V sredo

5. december 2018 ob 22:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

"Moj cilj je pogovoriti se s fanti, jih zbrati in s 'čisto linijo' odigrati prvi dve tekmi," je osnovni načrt pred začetkom kvalifikacij za Euro 2020 v pogovoru za Val 202 orisal novi slovenski nogometni selektor Matjaž Kek.

Kek je bil v oddaji V sredo gost Boštjana Janežiča. "Treba je razmišljati o ekipi kot celoti. Kolektivni pristop me zanima. Želja, volja, cilj in motiv me zanimajo. Samozavest in hrabrost me zanimata. Potencial je treba zložiti v celoto. Ni tako tragično, kot je bilo rezultatsko prikazano. Nihče ni razbil Slovenije. Slovenija ni bila nikoli razbita. 20 minut tekme z Norveško me je navdahnilo z optimizmom," je svoje videnje stanja slovenske reprezentance pojasnil Kek.

Urnik ni idealen, a tu nimamo kaj

Časa za pripravo na uvodno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo ne bo veliko. Slovenija se bo zbrala v ponedeljek, 18. marca 2019. Že štiri dni kasneje, 21. marca, pa jo čaka obračun z Izraelom v gosteh, nato pa v nedeljo, 24. marca, še srečanje z Makedonijo doma. Slovenija bo tri od prvih štirih tekem odigrala v gosteh.

Če ne bomo na visoki ravni, potem je vseeno, s kom igramo

"Če bi lahko izbiral, bi prvo tekmo izbral doma, a tu nimamo kaj. Urnik je računalniško sestavljen. Treba je pač narediti najboljše. Prepričan sem, da ima Slovenija dovolj kvalitetne igralce, da odigra na visokem nivoju. Izraelci so doma še posebej močni. Tudi Makedonija ima formirano ekipo. A če Slovenija ne bo na želenem nivoju, potem je vseeno, kdo je na drugi strani," se z razporedom (pretirano) ne obremenjuje Kek.

Za zdaj zadovoljen z odzivi igralcev

In nadaljuje: "Glede na to, da bo zelo kratek čas na voljo za priprave, bo treba igralne položaje v reprezentanci prilagoditi tistim, ki jih imajo igralci v klubu. Bliže sem razmišljanju igranju s tremi izrazito ofenzivno naravnanimi igralci in z ofenzivnima bočnima igralcema, ki delata pritisk na nasprotnika. A treba bo počakati, da vidimo, kdo bo marca na razpolago. Upam samo, da bodo vsi voljni in zdravi. Zaenkrat pa sem zelo zadovoljen z odzivom igralcev. Pošteno, korektno in čisto."

Skupina, ki te ne obsodi samo na sodelovanje

Skupina s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo ni težka, a tudi ne lahka. "To je skupina, ki te ne obsodi samo na sodelovanje. Res ni Španije, Nizozemske ali kakršnegakoli drugega visokozvenečega imena. Skupina je tekmovalna, možnost je, da bo vsak vsakemu odvzel kakšno točko. Rezultate je težko napovedati. Poljska je favorit, Avstrijci so nam pokazali kvaliteto na prijateljski tekmi ... O nasprotnikih lahko analiziramo 14 dni skupaj, a če nisi na nivoju, ti nič ne pomaga," je poudaril Kek.

Kek se veseli vnovičnega sodelovanja z Miklavičem

Kek želi tudi v strokovni ekipi imeti najboljše, kar premore slovenski nogomet. "Razmišljam o vsaki pozitivni osebi. Brez sodelovanja, timskega dela tudi na strokovni ravni, uspeha ni. Tako se že veselim ponovnega sodelovanja z Milanom Miklavičem (ta opravlja delo direktorja reprezentanc, op. a.). Njegove izkušnje in znanje so strašni," je dejal Kek in dodal, da bo o morebitnih novih sodelavcih pravočasno obvestil javnost.

Celoten pogovor Boštjana Janežiča z Matjažem Kekom lahko poslušate na spodnji povezavi.

A. V., Boštjan Janežič, Val 202