Kek: Sem optimist. Prepričan sem, da se da narediti dobra zgodba.

V nedeljo žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020

27. november 2018 ob 16:11,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 20:30

"Biti selektor je velik ponos, motiv in strašen izziv," je po imenovanju na položaj selektorja slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju dejal Matjaž Kek.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na Brdu pri Kranju pričakovano tudi uradno soglasno potrdila Keka na mesto selektorja nogometne reprezentance. Kek je uro po imenovanju imel prvo novinarsko konferenco v svojem drugem mandatu na čelu reprezentance.

Matjaž je tukaj, da z igralci, sodelavci in mediji naredi nekaj dobrega za slovenski nogomet

"Gre za izredno čast, hkrati pa zadovoljstvo in veselje, ko ti zaupajo mesto selektorja reprezentance tvoje države. Gre za ponos, motiv in strašen izziv. Ali je Matjaž pravi, ali ne, bo pokazal čas. Matjaž je tukaj, da bo skupaj z igralci, sodelavci in mediji naredil nekaj dobrega za slovenski nogomet. Če bi bilo idealno, jaz tukaj ne bi sedel. A ne glejmo v preteklost, ampak naprej. Potencial je, tudi v mlajših selekcijah. Zagotovo moja osnovna naloga je, da vse skupaj združim v celoto, ki bo prinesla pozitiven rezultat. Sem optimist, prepričan sem, da se da narediti dobra zgodba," je v prvem odzivu po imenovanju dejal Kek. Na vprašanje, ali je imel po slovesu od Rijeke veliko ponudb, je odgovoril, da to ni pomembno.

Povej, hočeš ali nočeš igrati?

"Diagnozo slovenske reprezentance je težko dati. Prepričan sem, da potencial je, a je potrebna odprta komunikacija. Z menoj na čelu se morajo vsi zavedati, kakšna čast in obveza je sodelovati v reprezentanci. V komunikaciji z igralci pride do bistva. Hočeš ali nočeš? Če nočeš, potem povej, hvala in nasvidenje. Če hočeš, potem pridi in na glavo, da pridemo do rezultata," je nadaljeval Kek.

Baza premajhna, da ne bi igrali najboljši

Kek se bo potrudil, da bi v reprezentanci igrali najboljši, tudi Jan Oblak, ki ga pod prejšnjim selektorjem Tomažem Kavčičem ni bilo: "Baza je premajhna, da ne bi igrali najboljši. Prvo, kar mislim narediti, je, da v direktni komunikaciji razčistim stvari, če je kaj za razčistiti. Zagovarjam to, da igrajo najboljši. Preveč se je govorilo o posameznikih, premalo pa o ekipi. Želim, da se vsi osebni interesi žrtvujejo za ekipo."

Cilj je uvrstitev na velika tekmovanja

Kek je jasno povedal, da so njegovi cilji visoki: "Cilji morajo biti visoko postavljeni. Cilj je, da se uvrstimo na velika tekmovanja, bodo pa same tekme pokazale, koliko je to realno. Samo z visokimi cilji lahko aktiviraš kvaliteto in potencial. Ne vidim razloga, da bi bil cilj četrto mesto v skupini. Pred žrebom nimam želje. Rad bi, da bi v Slovenijo prišli kvalitetni nasprotniki. Sicer pa moramo najprej spoštovati sebe, potem pa razmišljati o drugih."

Živeti na stari slavi je brez veze

Kek se zaveda, da se na stari slavi ne da živeti. "Eno je bila zgodba reprezentance, ki sem jo vodil prej, druga je zdaj. Živeti na stari slavi je brez veze. To je druga zgodba. Nogometno kolo se vrsti zelo hitro. Pred menoj so novi cilji, motivi. Kljub letom imam še dovolj energije. Ne bo lahko, bodo problemi, a ne vidim nerešljivega problema. Nisem pa David Copperfield. Nisem prišel s čarobno paličico. Potrebujem obilo pozitivne energije, pripravljenosti na sodelovanje, pa tudi konstruktivno kritiko. Kar zadeva selekcioniranje, sta predhodnika imela težko nalogo. V vsakem časovnem obdobju se zgodi menjava generacije. Tu ni bil problem samo v selektorju, to je večplastna težava. Najprej mora vsak na svojem področju prevzeti odgovornost."



Ponovitev uspešnega mandata je velik izziv

O tem, ali je pri njem prisotne kaj bojazni, da bi izgubil status junaka iz prejšnjega obdobja, je Mariborčan dejal: "Mislim, da nimam mitskega statusa. Kot vsakdo sem delal napake in jih bom tudi še delal. Glede na to, kaj se je dogajalo s tistima dvema, ki sta se že vrnila na položaj (Bojan Prašnikar in Srečko Katanec, op. a.), je lahko to tudi velik izziv."

Glavni trener bo Igor Benedejčič

Keku bodo v strokovnem štabu pomagali glavni trener Igor Benedejčič, z Reke prihaja Luka Brkljača, medtem ko trener vratarjev ostaja Borut Mavrič. "Samo en človek v nogometu pač ne more narediti ničesar. Potrebujem štab strokovnih ljudi. Benedejčič si je to zaslužil in dokazal s konkretnim delom tudi skozi mlajše selekcije."

Bo pomagal tudi kdo iz prejšnje generacije?

Na MMC-jevo vprašanje, ali bo njegov štab okrepil tudi kdo izmed igralcev iz njegove prejšnje generacije, ni ponudil konkretnega odgovora: "Ideje imam, razmišljam o marsičem. Dobrodošel bo vsak, ki bo to želel. Ko bo znano kar koli konkretnega, boste takoj dobili informacijo. Gotovo ne bom z objavo imen čakal do prve reprezentančne akcije."

Mijatović se je pogovarjal samo s Kekom

Predsednik NZS-ja Radenko Mijatović je o tem, ali je bil v primeru nedogovora s Kekom rezervna opcija res srbski trener Radomir Antić, povedal naslednje: "Bilo je veliko klicev, nekateri so se sami ponujali za selektorja, a nisem se pogovarjal z nikomer. Edini pogovor je bil z Matjažem Kekom."

Mijatović je tudi pojasnil, da nedavna odločitev Kevina Kampla, da ne bo več igral za reprezentanco, ni bila povezana s Kekovim imenovanjem: "Kevin je obvestil zvezo, da zaradi osebnih razlogov in rojstva otroka, bolezni očeta in drugih obveznosti ne more več igrati za slovensko vrsto. Tu se je zadeva končala."



V nedeljo žreb kvalifikacij za Euro 2020

Prva naloga za Keka, ki je podpisal pogodbo do konca svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju, bo udeležba na žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo leta 2020, ki bo v nedeljo, 2. decembra, v Dublinu. Kek pravi, da pogajanj o igranju tekem v Ljudskem vrtu ni bilo. "Ni pomembno, kje igramo, pomembno je, da je pozitivna energija. To pa si moramo prislužiti."

Kek Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo

57-letni Mariborčan se je v prvem mandatu na klopi slovenske reprezentance izkazal, saj jo je popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Slovenci so na jugu črne celine po zmagi nad Alžirijo, remijem z ZDA in porazom z Anglijo za las ostali brez osmine finala. Nekaj mesecev pozneje, to je oktobra 2010, je Slovenija dosegla tudi najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici – 15.

Uspešno delo na Reki

Kek je po slovesu s slovenske klopi za kratek čas vodil Al Itihad iz Savdske Arabije, nato pa se je za pet let (2013–18) preselil na klop Rijeke, ki jo je v sezoni 2016/17 popeljal do zgodovinskega prvega naslova hrvaškega prvaka. Kek in Rijeka sta se nato razšla oktobra letos po nekaj slabših izidih.

Kek je igralsko kariero začel v Železničarju, nato pa jo nadaljeval v Mariboru, Spittalu, GAK-u in za konec spet v štajerski prestolnici. Prav v rojstnem Mariboru je naredil tudi prve trenerske korake. Najprej kot pomočnik, nato pa med letoma 2002 in 2004 tudi kot glavni trener Maribora.

Na spodnji povezavi si oglejte celotno novinarsko konferenco Matjaža Keka z Brda pri Kranju.

