Kekova Rijeka prekinila urok v Koprivnici

Rečani lahko v naslednjem krogu potrdijo naslov prvaka

17. maj 2017 ob 21:57

Koprivnica/Zagreb - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so naredili še korak bližje naslovu prvaka, potem ko so v 34. krogu hrvaškega prvenstva z 2:0 premagali Slaven Belupo.

Rečani, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, so tako ohranili prednost petih točk pred drugouvrščenim Dinamom iz Zagreba - ta je doma z 2:1 premagal Istro 1961 - in lahko že v naslednjem krogu, ko doma gostijo predzadnjo Cibalio, potrdijo prvi naslov v klubski zgodovini.

Andrijašević in Vešović zadela za zmago

Rijeka, ki je petkrat hrvaško prvenstvo sklenila na drugem mestu, v Koprivnici pred sredino tekmo ni slavila zadnja tri leta, je pot do zmage začela tlakovati v 14. minuti, ko je po predložku z leve strani iz neposredne bližine mrežo zatresel Franko Andrijašević. Gostitelji so imeli že pet minut pozneje priložnost, da izid poravnajo, a je vratar Andrej Prskalo nevaren poskus Heberja z roba kazenskega prostora ubranil. Gostje so nato vodstvo podvojili v zaključku prvega polčasa, ko je branilec Marko Vešović silovito sprožil z desne strani. Žoga je vratarja Antuna Markovića sicer zadela v dlan, a je bil strel premočen, da bi ostalo pri minimalni prednosti Kekove ekipe. 0:2.

Dinamo na koncu trepetal za zmago

Prav lahko bi se zgodilo, da bi Rijeka že danes postala prvak, če bi Istra 1961 na Maksimiru iztržila remi. Tekma se je sicer končala z zmago Zagrebčanov (2:1), a v končnici so imeli gostje izjemno priložnost za izenačenje. Dinamo je v 14. minuti v vodstvo popeljal Domagoj Antolić, ta je dosegel četrti zadetek v letošnji sezoni. Vodstvo Dinama je v 27. minuti s strelom s sedmih metrov podvojil najboljši strelec lige Armin Hodžić. Istra je v nadaljevanju, natančneje v 83. minuti zaostanek zmanjšala na -1, ko je Nikola Prelčec s sijajnim udarcem presenetil vratarja Dominika Livakovića. V 88. minuti so bili gostje blizu izenačujočega zadetka, a je na veliko olajšanje domačih navijačev Parackijev strel z glavo za las obšel zagrebški gol.

Do konca hrvaškega prvenstva sta še dva kroga. V naslednjem se bo Rijeka doma pomerila s Cibalio, Dinamo bo gostoval v Osijeku, v zadnjem krogu pa se bosta najboljši ekipi letošnjega prvenstva udarili na Maksimiru.

Hrvaško prvenstvo, 34. krog:

SLAVEN BELUPO - RIJEKA 0:2 (0:2)

DINAMO ZAGREB - ISTRA 1961 2:1 (2:0)

Lestvica: Rijeka 85, Dinamo Zagreb 80, Hajduk in Osijek po 63, Lokomotiva 40, Slaven Belupo 38, Istra 33, Inter Zaprešić 28, Cibalia 20, Split 18.

Mitja Lisjak