Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek letos uspešno vodi Rijeko proti naslovu hrvaškega prvaka. Rečani imajo pred zagrebškim Dinamom na vrhu prvenstvene lestvice štiri točke naskoka. Do konca prvenstva je še deset krogov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kekova Rijeka že leto dni ne pozna poraza

Zadnji poraz proti Slavenu v Koprivnici

5. april 2017 ob 16:50

Reka - MMC RTV SLO

Danes mineva natanko leto dni, ko je hrvaški nogometni klub Rijeka, ki ga vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, doživel zadnji poraz na uradni tekmi.

Kekovi varovanci so pred letom dni s 3:0 v gosteh klonili pred Slavenom iz Koprivnice in izpadli iz domačega pokalnega tekmovanja, čeprav so prvo tekmo na svojem terenu dobili z 2:1. Toda to je bil začetek izjemnega niza, ki zdaj traja že 40 tekem.

Namreč, že 40 uradnih tekem - sem niso všteti prijateljski obračuni v pripravljalnem obdobju - Rečani ne poznajo poraza; od poraza v Koprivnici pa so nanizali 30 zmag in 10 neodločenih izidov v treh različnih tekmovanjih.

Grenkobe poraza niso okusili niti v kvalifikacijah za Evropsko ligo proti Basaksehiru iz Carigrada, ki se je v naslednji krog uvrstil zaradi večjega števila doseženih zadetkov v gosteh (obe tekmi sta se končali z remijem; 0:0 in 2:2).

V prvenstvu 21 zmag in pet remijev

V letošnji sezoni gre Keku in njegovim varovancem, ki zasedajo vrh hrvaške prvenstvene lestvice, kot po maslu. V hrvaškem prvenstvu so nanizali 21 zmag in 5 remijev, odlično jim gre tudi v hrvaškem pokalu, kjer so zmagali petkrat. Naslednji nasprotnik v prvenstvu je zagrebški Dinamo, drugouvrščena ekipa in še edini resni tekmec za naslov državnega prvaka, saj tretjeuvrščeni Osijek za Rijeko zaostaja že za 21 točk. Tekma bo v soboto ob 19. uri na Rujevici.

M. L.