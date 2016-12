Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Dejan Kelhar (levo) je v Ljubljano prišel pred lansko sezono iz Sheffield Wednesdaya. Takole se je v Stožicah veselil zadetka proti Aluminiju 27. novembra. Foto: BoBo Sorodne novice Prva "zimska" okrepitev Olimpije je Avramovski Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kelhar se vrača v Turčijo; Špehonja ni več trener Aluminija

Sivasspor trenutno drugi v turški drugi ligi

21. december 2016 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko so se nogometaši Olimpije v torek okrepili z makedonskim vezistom Danielom Avramovskim, se je dan pozneje od njih poslovil Dejan Kelhar, ki se je preselil k turškemu drugoligašu Sivassporju.

32-letni Brežičan je bil v lanski sezoni eden ključnih mož pri osvojitvi naslova državnega prvaka, tudi letos je v Prvi ligi TS igral na 19 tekmah in dosegel dva zadetka. "Želim poudariti, da je Dejan Kelhar eden najvzornejših nogometašev, zaradi česar si je omenjeni prestop v enega od najbolj urejenih klubov v Turčiji nedvomno tudi zaslužil. To je obenem sporočilo za vse druge izkušenejše nogometaše, ki so Olimpiji, podobno kot Dejan, s svojim vzornim odnosom do dela in kakovostnimi igrami na zelenici dali veliko, da bodo imeli enako možnost, da si zagotovijo donosno pogodbo v tujini. Prepričan sem, da bo Dejan tudi v Turčiji pokazal svoje kvalitete," je povedal športni direktor Olimpije Ranko Stojić.

Kelhar se je s trenutno drugouvrščenim moštvom turške druge lige dogovoril za sodelovanje do konca sezone z možnostjo podaljšanja pogodbe. Dolgoletni legionar že ima bogate izkušnje z igranjem v tujini iz Nemčije, Belgije, Poljske, Izraela, Azerbajdžana, Srbije, Anglije in tudi Turčije, kjer je leta 2012 nekaj časa preživel pri Samsunsporju.

Pri Aluminiju so se odločili, da se razidejo s trenerjem Bojanom Špehonjo. Špehonja, ki je dolga leta deloval v mladinskem pogonu kluba iz Kidričevega, je vodenje članskega moštva vnovič prevzel spomladi in Aluminij popeljal do drugega mesta v II. SNL in preboja med prvoligaše. Po jesenskem delu Kidričani zasedajo deveto mesto v Prvi ligi TS, igrali so tudi v četrtfinalu Pokala Slovenije.

M. R.