Kenijski zmagi na maratonu v Radencih

Naslova Alešu Žontarju in Jasmini Pitamic Vojska

19. maj 2018 ob 12:57

Radenci - MMC RTV SLO, STA

Kenijec Daniel Chebolei Rotich in njegova rojakinja Yunes Onyancha Moraa sta zmagala na 38. maratonu treh src v Radencih. Državna prvaka v maratonu sta postala skupno tretji Aleš Žontar in četrta Jasmina Pitamic Vojska.

Rotich je 42 km in 195 metrov pretekel v času 2:19:02, Moraa pa v času 2:44:22. Izida novih slovenskih prvakov sta bila 2:36:29 oziroma 2:58:27.

"Bilo je kar vroče in zato je bilo dobro, da sva se z Blažem Orešnikom do 32 kilometra menjavala na čelu, potem pa je začel popuščat in sem šel s svojim ritmom naprej. Še prejšnji teden sem zmagal v Vipavi na gorskem maratonu in nisem vedel, kako bodo noge zdržale. A je šlo. S Kenijci se ne moremo meriti, ti, ki so bili tu, so napol profesionalci, mi pa smo čisti amaterji. Želel sem teči pod 2:40 ure, kar mi je tudi uspelo," je pojasnil gorski tekač in poklicni vojak Žontar.

Lani je bil že zmagovalec 4. istrskega maratona. Po desetih nastopih v Radencih je prvič postal državni prvak, čeprav je dosegel že boljše čase, vendar je imel prej boljšo slovensko konkurenco. Skupno četrti je bil Žiga Koprivnik (2:42:11), vendar se ni prijavil za DP in tako je drugo mesto v slovenskem prvenstvu osvojil Adrijano Vrbetič (2:49:34), tretje pa Sašo Pečnik (2:49:34), ki sta se zvrstila za njim.

Povsem izmučena je bila v cilju Pitamic Vojska: "Saj ne vem, kaj naj rečem. Med tekom nisem vedela, kakšne čase imam in sem se bolj ukvarjala sama s sabo. En del 'filma' med tekmo mi manjka. Zdaj je v cilju boljše, moram pa priznati, da mi je bilo vmes že zelo težko. Pa nas je ob koncu spodbudila publika ob progi." Za njo je bila v DP druga Jasmina Jelovšek (3:07:32), skupno šesta, dvanajsta pa je bila Nina Alt (3:48:03), tretja v razvrstitvi za DP; pred njo je bilo sicer šest Slovenk.

Kenijec Maiyo Kimaiyo Hilary Kiptum (1:05:08) je slavil na 21 km in s tem izboljšal uvrstitev izpred dveh let, ko je bil v Radencih drugi. Za tremi Kenijci je bil četrti najboljši Slovenec Urh Poteko (1:13:03). Med atletinjami je bila na polmaratonu najboljša Kenijka Moraa Christine Oigo (1:15:44), tretja je bila najboljša Slovenka in državna rekorderka Helena Javornik (1:26:52).

Na 10 km je bila prva Ines Matjaž (40:16) pred slovensko smučarsko tekačico Alenko Čebašek (42:25), med atleti je slavil gorski tekač Timotej Bečan (32:46), četrti pa je bil Miha Šimenc (36:43). Na najkrajši razdalji na pet kilometrov sta bila najboljša Jan Brešan (14:47) in Urška Martinec (17:49).

Izidi, moški: 42 km: 1. Daniel Chebolei Rotich (Ken) 2:19:02 2. Mark Rotich Kipchumba (Ken) 2:21:08 3. Aleš Žontar (Slo) 2:36:29 (1. DP) 4. Žiga Koprivnik (Slo) 2:42:11 5. Adrijano Vrbetič (Slo) 2:49:34 (2. DP) 6. Sašo Pečnik (Slo) 2:49:34 (3. DP) 7. Aleš Debeljak (Slo) 2:49:52 8. Rok Lindtner (Slo) 2:57:40 9. Dušan Krašovec (Slo) 2:57:56 10. Boštjan Švab (Slo) 2:58:26 . Matevž Schanubach (Slo) 2:58:26 21 km: 1. Maiyo Kimaiyo Hilary Kiptum (Ken) 1:05:08 2. Kipkosgei Cherutich Nelson (Ken) 1:06:52 3. Muinde Matheka Benard (Ken) 1:07:39 4. Urh Poteko (Slo) 1:13:03 5. Miha Povšič (Slo) 1:17:05 6. Marko Florjanič (Slo) 1:17:18 10 km: 1. Timotej Bečan (Slo) 32:46 2. Vito Kunstek (Slo) 34:36 3. Aleš Zver (Slo) 35:36 5 km: 1. Jan Brešan (Slo) 14:47 2. Robert Kotnik (Slo) 15:58 3. Marko Bagari (Slo) 17:04 Ženske: 42 km: 1. Yunes Onyancha Moraa (Ken) 2:44:22 2. Hellen Kimutai Jepkosgei (Ken) 2:52:58 3. Marija Vrajić (Hrv) 2:56:00 4. Jasmina Pitamic Vojska (Slo) 2:58:27 (1. DP) 5. Jasmina Jelovšek (Slo) 3:07:32 (2. DP) 6. Katja Kegl Vencelj (Slo) 3:09:05 7. Sanja Vebster (Slo) 3:32:33 8. Olivera Milošević (Srb) 3:33:37 9. Berry Čeplak Poznič (Slo) 3:34:28 10. Silva Gregorc (Slo) 3:38:47 ... 12. Nina Alt (Slo) 3:48:03 21 km: 1. Moraa Christine Oigo (Ken) 1:15:44 2. Zita Kacser (Ken) 1:23:55 3. Helena Javornik (Slo) 1:26:52 4. Nives Skube (Slo) 1:34:33 5. Irena Pišek (Slo) 1:35:55 10 km: 1. Ines Matjaž (Slo) 40:16 2. Alenka Čebašek (Slo) 42:25 3. Marija Števanec (Slo) 43:28 5 km: 1. Urška Martinec (Slo) 17:49 2. Breda Škedelj (Slo) 18:18 3. Katarina Pohlod (Slo) 19:47

R. K.