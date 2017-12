Kerč 13., Stevens 14., Vozlova pa 16. na 100 m prsno

Kerč postavil nov osebni rekord

15. december 2017 ob 11:26

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalci Aljaž Kerč, Peter John Stevens in Tjaša Vozel so na EP-ju v kratkih bazenih v Köbenhavnu osvojili 13., 14. in 16. mesto na 100 m prsno.

V moški konkurenci sta Slovenca dopoldan dosegla enak izid 58,58 ter si razdelila 15. mesto, bolj zadovoljen pa je bil Kerč, saj je dosegel nov osebni rekord, nov osebni rekord pa je s 27,24 dosegel tudi na obratu na 50 metrih.

Popoldan je Kerč svoj dosežek še stopnjeval in se z 58,32 veselil 13. mesta na prvenstvu, na katerem tekmuje 550 plavalcev iz 47 držav. Na večni slovenski lestvici se je s tem dosežkom prebil na drugo mesto pred Stevensa. Ta je z 58,36 lanski osebni rekord s SP v Windsorju zgrešil za stotinko sekunde in bil 14.

Kerč zadovoljen z osebnim rekordom in prvim polfinalom

"Definitivno sem lahko vesel dosežka in uvrstitve. Tudi plaval sem na prvi polovici zelo lepo, na koncu, na zadnjih 15 metrih, pa me je začelo pobirati. Prav mučil sem se do konca, a z osebnim rekordom in prvim polfinalom v karieri sem zelo zadovoljen. Nenazadnje je to prvo večje tekmovanje zame," je po tekmi povedal diplomirani psiholog, 27-letni Kerč, odkritje leta 2017 v slovenski reprezentanci.

Stevens: Rezultat ni tak, kot sem si ga želel

Stevens, ki je plaval v skupini pred njim, je sotekmovalcu iz reprezentance najprej srčno čestital za medsebojno zmago, nato pa razkril, da je pričakoval več, priznal pa tudi, da je bil izid 57,60, ki je bil potreben za finale, vendarle prevelik zalogaj. "Rezultat ni povsem tak, kot sem si ga želel, a 14. mesto je dobro, saj je to moj prvi polfinale na 100-metrski razdalji v kratkih bazenih. Učim se iz starta v start in moram priznati, da me čaka še veliko dela. Treba bo trenirati, saj najboljši dosegajo izide pod 57 sekundami. Zdaj se bo treba osredotočiti na poletno sezono," je po nastopu dejal 22-letni študent ameriške univerze Tennessee iz Knoxvilla.

Vozlova zadovoljna z uvrstitvijo med najboljših 16

Vozlova se je v kvalifikacijah z 1:06,43 se je osebnemu in slovenskemu rekordu približala na točno tri desetinke sekunde, popoldan pa je v preveliki želji začela s previsoko frekvenco in bila z 1:07,35 16. "Zadovoljna sem z uvrstitvijo med 16 najboljših plavalk v Evropi. Zjutraj je bilo lepo, popoldan pa se mi nastop ni izšel. Imela sem veliko želja, preveč povečala frekvenco in na koncu nisem mogla več. Enostavno me je pobralo. A na velikih tekmah naredi svoje nervoze, sama pa upam, da bo polfinalov v prihodnje še čim več in gremo korak za korakom," pa je današnja nastopa povzela Vozlova, ki je prejšnji teden diplomirala na ljubljanski univerzi iz varnostnih ved.

Dve zlati medalji za Katinko Hosszu

Popoldan je sicer minil v znamenju madžarske zvezdnice Katinke Hosszu, ki je bila najboljša na 100 m mešano in 200 m hrbtno. Z drugim zlatom na prvenstvu se je na 100 m prosto okronala Nizozemka Ranomi Kromowidjodjo, ki je s 50,95 dosegla nov rekord prvenstev, a za vsega osme stotink ugnala švedsko zvezdnico Sarah Sjoestroem. Nemčiji je drugo zlato na EP priplaval Philip Heintz, najboljši na 200 m mešano, njegova rojakinja Franziska Hentke je na 200 m delfin poskrbela za še eno nemško himno. Še drugič je svetovni mladinski rekord podrl Rus Kliment Kolesnikov, danes najboljši na 100 m hrbtno. Na 1500 metrov je svetovnega in evropskega rekorderja Italijana Grigorija Paltrinierija za osem sekund ugnal Ukrajinec Mihajlo Romančuk (14:14,59), na 50 metrov prosto je z rekordom prvenstva zmagal Rus Vladimir Morozov (20,31), v ženskih štafetah 4x50 prosto pa so bile v času novega svetovnega rekorda 1:33,91 najhitrejše Nizozemke Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara van Vliet in Valerie van Roon.

