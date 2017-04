Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mike Brown (desno) je že prevzel mesto glavnega trenerja na tretji tekmi v Portlandu. Warriorsi vodijo že s 3:0 v zmagah. Foto: EPA Kerr je trener šele tretjo sezono, pustil pa je že neizbrisen pečat. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kerr ima velike bolečine v vratu in hrbtu - Brown bo vodil Bojevnike

Golden State vodi proti Portlandu že s 3:0 v zmagah

24. april 2017 ob 20:31

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata, ki so med glavnimi favoriti za naslov prvaka v Ligi NBA, bodo v nadaljevanju končnice igrali brez glavnega trenerja Steva Kerra. Na naslednjih tekmah bo Bojevnike vodil pomočnik Mike Brown.

Kerr, ki je blestel v dresu Chicaga v zlatem obdobju Michaela Jordana, ima bolečine v vratu in težave s hrbtenico, ki ga mučijo že od leta 2015 in neuspešne operacije. Kerr je zaradi tega izpustil 43 tekem lanske sezone, ko ga je zamenjal Luke Walton. Bojevniki so redni del končali z rekordnimi 73 zmagami, v finalu pa so izgubili proti Clevelandu s 3:4 v zmagah, potem, ko so vodili že s 3:1.

"V tem položaju ne gre za to, da bom izpustil eno tekmo, nato pa bo vodil ekipo že na naslednji. Upam, da se bo stanje v naslednjih dveh tednih izboljšalo. Takrat se bomo odločili, če bom še vodil ekipo v letošnji sezoni. V zadnjih petih dnevih so se bolečine stopnjevale. Leto in pol sem se počutil dobro, v zadnjih dneh pa se je vse skupaj zelo poslabšalo," je poudaril 51-letni Kerr, ki je v igralski karieri osvojil tri naslove s Chicagom in dva s San Antoniom, v svoji prvi sezoni v vlogi trenerja Golden Stata pa je osvojil še en prstan. Lani je bil izbran za najboljšega trenerja lige.

Zdaj bo vlogo glavnega trenerja prevzel 47-letni Brown, ki je med letoma 2005 in 2010 vodil Cleveland, v sezoni 2011/12 pa LA Lakerse. To je bila tudi zadnja sezona, ko so Jezerniki dobili tekmo v končnici. Lastnik Cavaliersov Dan Gilbert je nato priznal, da je storil napako in v sezoni 2013/14 je bil Brown znova na klopi Clevelanda. Po štvilnih slabih predstavah je bil še drugič odpuščen. 4. julija lani je postal pomočnik Kerra, saj je Walton odšel k Lakersom, kjer je zdaj glavni trener.

A. G.