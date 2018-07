Kerr podaljšal sodelovanje z Warriorsi

Steve Kerr je Warriorse popeljal do treh naslovov prvakov v Ligi NBA. Foto: Reuters

Myers: Steve je izjemen trener!

18. julij 2018 ob 08:50

Oakland - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo ekipe Golden State Warriors je podaljšalo pogodbo s trenerjem Stevom Kerrom, ki je v zadnjih štirih sezonah severnoameriške košarkarske lige NBA ekipo popeljal do treh naslovov prvaka (2015, 2017, 2018).

V skladu s politiko kluba pa niso navedli dolžine trajanja nove pogodbe ali drugih finančnih podrobnosti. V sporočilu za javnost je ekipa Warriors navedla besede glavnega direktorja kluba Boba Myersa, da bo dvainpetdesetletni Kerr "vodil ekipo še naslednjih nekaj let". Kerr je leta 2014 zavrnil ponudbo New York Knicksov in podpisal petletno pogodbo z Golden Statom, ki je bila po navedbah ameriških medijev vredna 25 milijonov dolarjev.