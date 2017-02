Kessel blestel na svoji 800. tekmi

Zbral tri točke

4. februar 2017 ob 08:09

MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so v podaljšku premagali Columbus s 4:3, junak je bil Phil Kessel.

29-letnik, ki je igral na svoji 800. tekmi v Ligi NHL, je zbral kar tri točke (dva gola in podaja). Kessel je v 14. minuti dosegel prvi gol na tekmi. Pingvini so po dveh tretjinah vodili s 3:1, Columbus pa sta v zadnji tretjini z goloma med žive vrnila Alexander Wennberg in Cam Atkinson.

Kessel je tekmo odločil v četrti minuti podaljška, ko je zadel ob igri z igralcem več. "Sploh nisem vedel, da imam okroglo tekmo. Upam, da se jih bo v karieri še precej nabralo," je povedal Kessel.

Liga NHL, tekme 3. februarja:

PITTSBURGH - COLUMBUS * 4:3

DETROIT - NY ISLANDERS 5:4

FLORIDA - ANAHEIM 2:1

NEW JERSEY - CALGARY * 3:4

CAROLINA - EDMONTON 2:1

* - v podaljšku

Tekme 4. februarja:

MONTREAL - WASHINGTON

PHILADELPHIA - LOS ANGELES

COLORADO - WINNIPEG

BOSTON - TORONTO

BUFFALO - OTTAWA

TAMPA BAY - ANAHEIM

NY ISLANDERS - CAROLINA

COLUMBUS - NEW JERSEY

ST. LOUIS - PITTSBURGH

NASHVILLE - DETROIT

DALLAS - CHICAGO

VANCOUVER - MINNESOTA

SAN JOSE - ARIZONA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 52 30 15 7 67 OTTAWA SENATORS 49 27 16 6 60 BOSTON BRUINS 54 26 22 6 58 FLORIDA PANTHERS 52 23 19 10 56 TORONTO MAPLE LEAFS 49 23 17 9 55 DETROIT RED WINGS 51 21 21 9 51 BUFFALO SABRES 50 20 20 10 50 TAMPA BAY LIGHTNING 52 22 24 6 50 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 51 34 11 6 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 50 33 12 5 71 PITTSBURGH PENGUINS 50 32 13 5 69 NEW YORK RANGERS 51 32 18 1 65 PHILADELPHIA FLYERS 52 26 20 6 58 NEW YORK ISLANDERS 49 22 18 9 53 CAROLINA HURICANES 50 23 20 7 53 NEW JERSEY DEVILS 52 21 21 10 52 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 50 33 12 5 71 CHICAGO BLACKHAWKS 53 31 16 5 67 NASHVILLE PREDATORS 51 25 18 8 58 ST. LOUIS BLUES 51 25 21 5 55 WINNIPEG JETS 54 25 25 4 54 DALLAS STARS 52 21 21 10 52 COLORADO AVALANCHE 48 13 33 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 52 33 17 2 68 ANAHEIM DUCKS 53 28 16 9 65 EDMONTON OILERS 54 28 18 8 64 CALGARY FLAMES 54 27 24 3 57 LOS ANGELES KINGS 51 26 21 4 56 VANCOUVER CANUCKS 51 23 22 6 52 ARIZONA COYOTES 50 16 28 6 38

