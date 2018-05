Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pričakujem, da bo James pripravil pravi odgovor na drugi tekmi. Mislim, da bo vse skupaj izgledalo podobno kot na drugi tekmi proti Indiani.

Vedno je po porazu na prvi tekmi odigral izjemno. Ne samo v Clevelandu, ampak tudi pri Miamiju. Proti Pacersom smo bili potolčeni na prvi tekmi doma. Na drugi tekmi je LeBron od prve minute narekoval silovit ritem, bil je nezgrešljiv in ostali smo mu sledili. On je pravi vodja naše ekipe in v torek bo to znova dokazal.

Kevin Love je prepričan, da bo LeBron James na drugi tekmi finala vzhodne konference v noči s torka na sredo v Bostonu znova zablestel. V nedeljo je v TD Gardnu dosegel le 15 točk v 36 minutah, zgrešil je vseh pet metov izza črte, Celticsi pa so razbili Cavalierse kar s 108:83. To je bila njegova najslabša predstava v letošnji končnici. V uvodnih dveh krogih proti Indiani in Torontu je bil James sijajen, ESPN.

